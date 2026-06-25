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Il televisore Samsung Mini LED 4K da 65" è su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il televisore Samsung Mini LED 4K al prezzo più basso di sempre, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo consigliato.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   25/06/2026
Samsung Mini LED 4K

Se cerchi un nuovo televisore, il Samsung Mini LED 4K da 65", precisamente il modello UE65M72HAUXZT, è su Amazon a 599 € rispetto al prezzo consigliato di 799 €, permettendoti di risparmiare fino al 25%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Immagini immersive

La tecnologia Mini LED di questo televisore offre immagini in 4K ultra-definite con contrasti e sfumature di colori intensi. Potrai sperimentare inoltre un suono tridimensionale che segue l'azione sullo schermo, grazie a OTS Lite e Q-Symphony. Il sistema operativo Tizen ti permetterà di avere tutto sotto controllo, quindi potrai navigare facilmente tra app e contenuti. Per quanto concerne il gaming, il Gaming Hub ti permetterà di accedere a tanti giochi in streaming.

Samsung Mini LED 4K
Samsung Mini LED 4K

Le offerte sono valide dal 23 al 26 giugno 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, pertanto ti suggeriamo di aprire la pagina del prodotto per assicurarti che siano effettivamente gli stessi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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