Paralives: il simulatore indie che rende The Sims 4 meno indispensabile

Il monopolio non fa mai bene a nessuno, né a chi lo detiene né al consumatore. E possiamo dirlo senza giri di parole: The Sims 4, dal 2014, ha costituito un monopolio all'interno dei simulatori di vita. Ma il colosso di Maxis non è solo un prodotto: è una tradizione, un raccoglitore di numerosi ricordi, oltre ad essere la manifestazione concreta di un costante cambiamento culturale che gli sviluppatori hanno cercato di abbracciare nel corso degli anni. È un "posto felice" in cui milioni di giocatori si sono rifugiati per dare sfogo alla loro creatività e creare le proprie storie.

Tutti quelli che hanno pensato di creare un'alternativa a The Sims hanno dovuto scontrarsi con tutto questo. Un timido tentativo è stato fatto da inZOI, che metteva sul piatto un sistema di gestione più aperto e un radicale cambio estetico del prodotto: abbiamo tutti accolto inZOI con grande curiosità, per poi parlarne due mesi e dimenticarcene.

Paralives è una valida alternativa a The Sims?

Paralives, invece, ce lo siamo sempre ricordati bene, sin dal 2019, quando venne presentato per la prima volta: un progetto piccolo, semplice e indipendente, che abbracciava lo spirito dei cozy games e che, con una semplice finestra capace di ampliare in altezza e larghezza trascinando i bordi, ha fatto breccia nel cuore di tutti.

Da quel momento, il progetto è continuato a crescere e ci sono voluti anni per arrivare a una forma soddisfacente. Il Paralives Studio, capitanato da Alex Massé, non ha mai smesso di sviluppare, aggiornando l'utenza e i finanziatori Patreon con update costanti e trasparenti. Non stupisce, quindi, che al debutto in Early Access a fine maggio abbia registrato 78.603 giocatori contemporanei attivi su Steam. Registrando, dunque, un notevole successo commerciale.

Noi l'abbiamo provato e ve lo anticipiamo: anche se il paragone con The Sims 4 può sembrare impari lo è decisamente meno di quanto pensiate, e procederemo nell'analisi passando attraverso i tre elementi costitutivi del genere: creazione del personaggio, modalità Costruisci/Compra e modalità Vivi. Siamo veramente di fronte all'allievo che supera il maestro?