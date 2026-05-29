Il team di Paralives spiega le regole per la creazione di contenuti per soli adulti

Il life simulator Paralives - che cerca di sfidare un gigante come The Sims - è arrivato e si è rivelato subito un successo per il piccolo team di sviluppo, che ovviamente è ben felice di vedere i propri fan più creativi realizzare contenuti per il gioco.
Chiaramente, nel mezzo c'è anche chi vorrebbe creare contenuti per soli adulti o "NSFW" se preferite. Il team ha detto che sì, si possono creare anche mod di quel tipo, ma ovviamente ci sono delle regole da seguire.
Il commento degli autori di Paralives sulle mod NSFW
Tramite Reddit, come potete vedere qui sotto, la sviluppatrice Charlotte ha risposto a un utente che ha chiesto: "Qual è la vostra posizione riguardo ai contenuti per adulti inseriti come mod nel gioco? Poiché giochi come questo tendono a essere molto popolari per questo tipo di cose".
La risposta è stata: "Per quanto riguarda i contenuti per adulti sul Workshop di Steam, finché rispettano le linee guida di Steam sui contenuti caricati dagli utenti e sono correttamente contrassegnati come tali, va bene! Inoltre, moderiamo solo le mod all'interno del Workshop di Steam, quindi qualsiasi cosa al di fuori di esso sarà, per così dire, fuori dalla nostra giurisdizione."
Rapidamente su Steam Workshop sono apparse mod come "UncensoredParas" e lo stesso sta accadendo su NexusMods, una piattaforma dedita alle mod che rientra chiaramente tra gli spazi "fuori dalla giurisdizione" del team. NexusMods ha però il proprio sistema di moderazione dei contenuti, quindi non dovrebbero arrivare mod NSFW sgradevoli.
Segnaliamo infine che Paralives non avrà "mai" DLC a pagamento, tutto sarà gratuito.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.