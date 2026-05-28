Paralives non avrà "mai" DLC a pagamento, tutto sarà gratuito

Paralives è da poco arrivato su Steam in accesso anticipato e si è subito dimostrato un grande successo, vendendo oltre 250.000 copie in otto ore e ottenendo un buon numero di giocatori connessi contemporaneamente.

Se siete tra questi o se state considerando di acquistare il gioco, vi diamo anche una buona notizia: non ci saranno mai DLC a pagamento, tutti i contenuti aggiuntivi saranno sempre gratuiti.