Paralives non avrà "mai" DLC a pagamento, tutto sarà gratuito

Paralives è da poco arrivato su Steam in accesso anticipato e si è subito dimostrato un grande successo, vendendo oltre 250.000 copie in otto ore e ottenendo un buon numero di giocatori connessi contemporaneamente.
Se siete tra questi o se state considerando di acquistare il gioco, vi diamo anche una buona notizia: non ci saranno mai DLC a pagamento, tutti i contenuti aggiuntivi saranno sempre gratuiti.
Il commento degli autori di Paralives
Si tratta di una mossa interessante per questo life simulator che, a differenza di The Sims, mira a un supporto senza costi aggiuntivi. La conferma è arrivata da Lead Developer Alex Massé, tramite Reddit.
"Non ci saranno mai DLC a pagamento, solo aggiornamenti gratuiti! Anche dopo l'accesso anticipato. In qualità di fan dei life simulator, volevamo realizzare un gioco che vorremmo noi stessi giocare senza la necessità di comprare un sacco di contenuti extra e siamo felici di realizzare un'opera di tal tipo".
Inoltre, se temete che il team possa fallire senza ricevere soldi dai DLC, sappiate che "poiché il team è piccolo (solo 15 persone), le vendite fatte fino a questo momento ci sosterranno per molti anni, persino se aumentiamo le dimensioni del team, quindi siamo al sicuro e siamo molto grati di ciò".
Segnaliamo infine che il creatore di The Sims ha speso 10 anni e milioni di dollari sul suo nuovo gioco e non sa cosa ha creato.
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