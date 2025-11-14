Paralives è stato rimandato: il rivale di The Sims era previsto per inizio dicembre

Purtroppo questi appassionati dovranno attendere ancora un po', perché l'uscita in versione Accesso Anticipato è stata rimandata: invece di arrivare quest'anno, il videogioco è stato spostato al 25 maggio 2026 .

The Sims sarà forse il re del proprio genere videoludico, ma certamente negli ultimi anni sempre più sviluppatori stanno cercando di proporre la propria risposta all'opera di Electronic Arts. Un esempio è Paralives , il life simulator annunciato nel 2019 e lungamente atteso dagli appassionati.

Il motivo del rimando di Paralives

Si tratta di una data curiosa, va detto, perché fino a poche settimane fa non sarebbe mai stata scelta dagli autori di Paralives: è infatti il giorno prima rispetto alla precedente data di uscita di GTA 6. Ora però il gioco d'azione a mappa aperta di Rockstar Games è stato spostato al novembre del prossimo anno, quindi lo spazio si è liberato.

"Siamo sinceramente dispiaciuti per l'annuncio dell'ultimo minuto", ha dichiarato Alex Massé, sviluppatore capo di Paralives, in un annuncio su Steam. Il lancio del gioco era previsto per l'8 dicembre, ma una fase di test ha fatto capire al team che il gioco non era ancora pronto nemmeno per un lancio in Accesso Anticipato.

"Nel periodo precedente alla pubblicazione dell'accesso anticipato", si legge nel post, "abbiamo ampliato i nostri playtest con una base di giocatori più variegata e gli ultimi feedback che abbiamo ricevuto ci hanno fatto capire che il gioco non è all'altezza degli standard che volevamo raggiungere per il rilascio. I giocatori apprezzano la flessibilità e la personalizzazione del Paramaker e della modalità Build. Tuttavia, ci sono ancora bug significativi nella modalità Live e una mancanza di attività da svolgere in città, che hanno smorzato il divertimento dei giocatori, e riteniamo necessario lavorare su questi aspetti prima di consegnare il prodotto alla community".

Infine, se vi chiedete se The Sims 5 si farà mai, EA afferma che i fan in realtà non vogliono il gioco.