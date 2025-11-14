The Game Awards 2025, ecco quando verranno annunciate le nomination

Geoff Keighley ha rivelato quando verranno annunciate le nomination per i The Game Awards 2025: lunedì 17 novembre, a partire dalle 18.00, verrà trasmesso un evento speciale in cui scopriremo appunto la lista dei finalisti.

"Lunedì prossimo riveleremo i finalisti dei The Game Awards", dice Keighley nel video che trovate qui sotto. "Unitevi a noi per lo speciale evento in streaming che trasmetteremo il 17 novembre a partire dalle 18.00."

In questo caso potremo seguire la presentazione su YouTube, mentre la cerimonia ufficiale sarà disponibile per la visione anche tramite la piattaforma Prime Video di Amazon, come annunciato alcuni giorni fa.

Alla luce delle tante uscite di grandissimo spessore a cui abbiamo assistito nel corso dell'anno, sarà davvero interessante scoprire quali saranno le nomination ufficiali. Voi avete qualche previsione?