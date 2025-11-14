Monster Hunter Wilds svela i nuovi potenziamenti endgame del Title Update 4 e come prepararsi al Gogmazios

Come sappiamo il Title Update 4 di Monster Hunter Wilds è fissato al 16 dicembre e Capcom svelerà nel dettaglio tutti i nuovi contenuti in arrivo durante il Monster Hunter Showcase di inizio dicembre.
Per ingannare l'attesa, la casa giapponese ha pubblicato su X una serie di consigli utili su come affrontare la prossima grande minaccia all'orizzonte, il Gogmazios, e svelato in anticipo alcune delle nuove funzionalità per potenziare il cacciatore nell'endgame.
Le debolezze del Gogmazios e nuovo sistema di potenziamento per armature e armi Artian
Per affrontare la caccia al Gogmazios è necessario aver raggiunto almeno il Grado Cacciatore 100, a conferma del fatto che si tratta di un mostro impegnativo, pensato per giocatori esperti che hanno già assimilato le basi e dispongono di un equipaggiamento adeguato.
Durante lo scontro, Capcom consiglia di portare con sé un'arma di elemento fuoco e una di elemento drago. La prima servirà ad ammorbidire l'olio speciale che ricopre il corpo del mostro; una volta rimosso con gli attacchi, verranno messi in evidenza i suoi punti deboli, vulnerabili proprio all'elemento drago.
Gli sviluppatori hanno inoltre anticipato alcune novità legate all'endgame. Le armi Artian, grazie ai materiali ottenuti sconfiggendo il Gogmazios, potranno essere ulteriormente potenziate, dando vita a versioni più forti. Le nuove varianti includeranno un'abilità set e un'abilità gruppo, oltre a statistiche migliorate.
Arriverà anche la nuova funzionalità "Transcending", che consente di potenziare le armature una volta superato il Grado Cacciatore 100. L'equipaggiamento migliorato avrà più livelli rispetto a quello originale, con un valore di difesa superiore e un aumento degli slot per i gioielli nelle armature di rarità 5 e 6, rendendole più utili nell'endgame. Per bilanciare il sistema, con il Title Update 4 sarà più semplice ottenere le Sfere Armatura.
Un'altra novità riguarda il Rathalos, che entra in maniera permanente tra i mostri a 9 stelle. Sarà possibile incontrarlo in diverse mappe e inserirlo come obiettivo nelle taglie. Inoltre, come già annunciato, il Title Update 4 introdurrà anche ulteriori contenuti endgame, ottimizzazioni delle performance, eventi e missioni a tempo limitato. Tuttavia per tutti i dettagli, sarà necessario attendere la prossima diretta di Capcom.