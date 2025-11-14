Monster Hunter Wilds svela i nuovi potenziamenti endgame del Title Update 4 e come prepararsi al Gogmazios

Per ingannare l'attesa, la casa giapponese ha pubblicato su X una serie di consigli utili su come affrontare la prossima grande minaccia all'orizzonte, il Gogmazios, e svelato in anticipo alcune delle nuove funzionalità per potenziare il cacciatore nell'endgame.

Come sappiamo il Title Update 4 di Monster Hunter Wilds è fissato al 16 dicembre e Capcom svelerà nel dettaglio tutti i nuovi contenuti in arrivo durante il Monster Hunter Showcase di inizio dicembre.

Le debolezze del Gogmazios e nuovo sistema di potenziamento per armature e armi Artian

Per affrontare la caccia al Gogmazios è necessario aver raggiunto almeno il Grado Cacciatore 100, a conferma del fatto che si tratta di un mostro impegnativo, pensato per giocatori esperti che hanno già assimilato le basi e dispongono di un equipaggiamento adeguato.

Durante lo scontro, Capcom consiglia di portare con sé un'arma di elemento fuoco e una di elemento drago. La prima servirà ad ammorbidire l'olio speciale che ricopre il corpo del mostro; una volta rimosso con gli attacchi, verranno messi in evidenza i suoi punti deboli, vulnerabili proprio all'elemento drago.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Gli sviluppatori hanno inoltre anticipato alcune novità legate all'endgame. Le armi Artian, grazie ai materiali ottenuti sconfiggendo il Gogmazios, potranno essere ulteriormente potenziate, dando vita a versioni più forti. Le nuove varianti includeranno un'abilità set e un'abilità gruppo, oltre a statistiche migliorate.

Arriverà anche la nuova funzionalità "Transcending", che consente di potenziare le armature una volta superato il Grado Cacciatore 100. L'equipaggiamento migliorato avrà più livelli rispetto a quello originale, con un valore di difesa superiore e un aumento degli slot per i gioielli nelle armature di rarità 5 e 6, rendendole più utili nell'endgame. Per bilanciare il sistema, con il Title Update 4 sarà più semplice ottenere le Sfere Armatura.

Un'altra novità riguarda il Rathalos, che entra in maniera permanente tra i mostri a 9 stelle. Sarà possibile incontrarlo in diverse mappe e inserirlo come obiettivo nelle taglie. Inoltre, come già annunciato, il Title Update 4 introdurrà anche ulteriori contenuti endgame, ottimizzazioni delle performance, eventi e missioni a tempo limitato. Tuttavia per tutti i dettagli, sarà necessario attendere la prossima diretta di Capcom.