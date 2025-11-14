L’UE apre un’indagine su Google: “contenuti commerciali dei media penalizzati nei risultati di ricerca”

La Commissione Europea ha avviato una nuova indagine sul funzionamento di Google Search dopo aver rilevato che alcuni contenuti commerciali dei media, in particolare pagine create in collaborazione con sponsor e inserzionisti, sarebbero stati "demansionati" a tal punto da scomparire dai risultati visibili agli utenti. Non si tratta di articoli giornalistici o notizie, ma di sezioni sponsorizzate che fanno parte di normali accordi commerciali tra editori e brand. Secondo Bruxelles, una loro penalizzazione potrebbe costituire un danno economico non trascurabile per un settore già in forte difficoltà.

Il ruolo del Digital Markets Act Le possibili violazioni riguardano il DMA, la normativa europea che impone ai grandi operatori digitali di garantire condizioni "eque, ragionevoli e non discriminatorie" ai partner che dipendono dalle loro piattaforme. Nella pratica, ciò significa che Google non può relegare partnership commerciali dei media in posizioni irraggiungibili senza un motivo tecnico oggettivo. La Commissione portava un esempio molto chiaro: se una testata collabora con un marchio come Nike per proporre sconti o prodotti, quella sezione del sito dovrebbe essere trovabile dagli utenti come qualsiasi altra pagina legittima. Google presenta Sima 2: l'IA capace di giocare da sola ai videogame; riesce a ragionare, imparare e pianificare L'esecutiva europea, rappresentata da Teresa Ribera, ha dichiarato che verranno raccolte prove dirette da editori e testate, valutando eventuali cali di traffico e ricavi causati dalla "demozione" nelle ricerche. Google ha risposto con toni duri, definendo l'indagine "fuorviante" e "priva di fondamento". L'azienda sostiene che la sua politica anti-spam è pensata per proteggere gli utenti da contenuti ingannevoli e che un tribunale tedesco avrebbe già confermato la legittimità delle sue procedure di filtraggio.