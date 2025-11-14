Pubblicare giochi su Xbox sta diventando più semplice: Microsoft spinge su piccoli e medi sviluppatori?

La compagnia ora sta rendendo disponibile pubblicamente la " Xbox Game Publishing Guide " (Guida alla pubblicazione di videogiochi per Xbox) per tutti quegli editori e sviluppatori che desiderano portare i propri titoli all'interno dell'ecosistema Xbox.

Avete mai preso in considerazione l'idea di realizzare un videogioco e pubblicarlo su Xbox , ma il processo di pubblicazione vi è sempre parso veramente troppo complesso? Bene, Microsoft sta facendo in modo di renderlo più semplice .

I dettagli sulla Xbox Game Publishing Guide

La guida ufficiale di Microsoft è già online e tutti possono darle un'occhiata (a questo indirizzo nello specifico). Anche se non avete alcuna intenzione di diventare un editore di videogiochi, potrebbe comunque essere interessante leggerla per scoprire qualche "segreto" del dietro le quinte videoludico.

Questa decisione pare finalizzata ad attirare più sviluppatori indipendenti e piccoli editori, visto che ovviamente le grandi compagnie sanno bene come pubblicare titoli sulle console di Microsoft: se non lo fanno, è solo perché non vogliono. I piccoli team che si focalizzano unicamente sul PC per limiti di risorse e di capacità di approcciare i grandi editori di console, potrebbero invece trarre grande giovamento da questa guida.

A livello ufficiale, per Microsoft la guida è parte di una nuova iniziativa volta ad assicurarsi che "ogni sviluppatore abbia le informazioni di cui ha bisogno per portare i propri giochi su Xbox". L'editore spiega poi che la guida sarà aggiornata nel corso del tempo con nuove informazioni.

