Xbox aggiorna il sistema operativo: le novità di novembre 2025 sono però limitate

Microsoft è sempre al lavoro su sistema operativo di Xbox, che copre due generazioni e diverse piattaforme, e cerca continuamente di ampliare le funzionalità dell'OS. A questo giro, però, le novità sono veramente minime e i giocatori non devono aspettarsi un download massiccio.

La patch 10.0.26100.6194 per il firmware di Xbox si occupa di un paio di correzioni.