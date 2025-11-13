Xbox aggiorna il sistema operativo: le novità di novembre 2025 sono però limitate

Microsoft è sempre al lavoro su sistema operativo di Xbox, che copre due generazioni e diverse piattaforme, e cerca continuamente di ampliare le funzionalità dell'OS. A questo giro, però, le novità sono veramente minime e i giocatori non devono aspettarsi un download massiccio.
La patch 10.0.26100.6194 per il firmware di Xbox si occupa di un paio di correzioni.
Le novità più recenti del sistema operativo di Xbox
Microsoft ha infatti svelato che l'aggiornamento di metà novembre per Xbox si occupa unicamente di introdurre "miglioramenti alla stabilità generale e alle prestazioni". Si tratta in altre parole di un classico update di "manutenzione" per assicurarsi che tutto funzioni correttamente e sia ottimizzato.
In confronto, l'aggiornamento di ottobre era stato un po' più interessante. Nel caso non vi ricordiate, dovete sapere che era stata aggiunta una nuova opzione per personalizzare la Home di Xbox, nello specifico per nascondere la cronologia dei giochi giocati, così da avere una Home più ordinata.
Inoltre, il Game Hub di Xbox era stato migliorato con i contenuti e i benefici in-game dell'Official Club, per poter gestire tutte le funzionalità in un solo posto in modo più chiaro.
Dovremo vedere se entro la fine dell'anno arriverà un altro aggiornamento per Xbox e se sarà uno di grandi dimensioni. Nel frattempo, segnaliamo che Phil Spencer di Xbox si congratula con Valve per l'annuncio della nuova Steam Machine.