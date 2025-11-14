Un boss del DLC di Elden Ring Nightreign pare includere 7 nemici: i fan tremano

Elden Ring Nightreign è pronto ad ampliarsi con il nuovo DLC che sarà pubblicato a inizio dicembre: parliamo ovviamente di The Forsaken Hollows , annunciato durante il più recente State of Play.

La nuova bossfight che preoccupa i fan di Elden Ring Nightreign

Uno degli scontri che saranno presenti all'interno del DLC di Elden Ring Nightreign proporrà ben sette nemici, tutti armati di lancia. Ovviamente gli scontri di gruppo non sono tra i preferiti dei giocatori dei soulslike, perché possono diventare alquanto caotici e poco divertenti.

Online troviamo infatti commenti del tipo: "Questa battaglia sarà una delle migliori oppure una delle peggiori: non c'è una via di mezzo". Un altro utente, su Reddit, afferma che tutto dipenderà da come si comportano i nemici: se attaccano tutti assieme sarà terribile, mentre se vanno a "turno" con delle strategie specifiche potrebbe essere divertente imparare a combatterli.

Altri sono meno ottimisti, visto che affermano che FromSoftware storicamente "non è mai stata particolarmente brava a gestire le battaglie con più avversari" mentre altri affermano che gli scontri multipli sono accettabili quando il numero elevato di nemici ha un impatto sul design della battaglia e non solo due avversari che combattono indipendentemente in una stessa arena.

Ovviamente in Elden Ring Nightreign si gioca in squadra e questo semplifica gli scontri di gruppo, ma esiste anche la modalità giocatore singolo, quindi si dovrà vedere quanto sarà equilibrata la battaglia una volta che sarà disponibile. In attesa di provare con mano lo scontro, vi segnaliamo che Elden Ring Nightreign ha venduto più del previsto.