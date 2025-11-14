1

Un boss del DLC di Elden Ring Nightreign pare includere 7 nemici: i fan tremano

Elden Ring Nightreign riceverà presto un DLC che introdurrà nuovi scontri, come una battaglia contro sette nemici in un colpo solo: i fan temono già che sarà una delle peggiore idee di sempre.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   14/11/2025
Una esplosione di fuoco e un personaggio di Elden Ring Nightreign
Elden Ring Nightreign
Elden Ring Nightreign
Elden Ring Nightreign è pronto ad ampliarsi con il nuovo DLC che sarà pubblicato a inizio dicembre: parliamo ovviamente di The Forsaken Hollows, annunciato durante il più recente State of Play.

Questa espansione (inclusa nella Seeker's Edition di Elden Ring Nightreign, ricordiamo) proporrà ovviamente vari nuovi contenuti, come nuovi nemici e boss.

È proprio un nuovo nemico ad aver attirato l'attenzione dei fan o per meglio dire un gruppo di nemici veramente numeroso.

La nuova bossfight che preoccupa i fan di Elden Ring Nightreign

Uno degli scontri che saranno presenti all'interno del DLC di Elden Ring Nightreign proporrà ben sette nemici, tutti armati di lancia. Ovviamente gli scontri di gruppo non sono tra i preferiti dei giocatori dei soulslike, perché possono diventare alquanto caotici e poco divertenti.

This fight is either gonna be one of the best, or one of the worst, there is no in between.
byu/JackNewbie555 inNightreign

Online troviamo infatti commenti del tipo: "Questa battaglia sarà una delle migliori oppure una delle peggiori: non c'è una via di mezzo". Un altro utente, su Reddit, afferma che tutto dipenderà da come si comportano i nemici: se attaccano tutti assieme sarà terribile, mentre se vanno a "turno" con delle strategie specifiche potrebbe essere divertente imparare a combatterli.

Elden Ring Nightreign: assicurati il DLC The Forsaken Hollows con la Deluxe Edition in sconto su Instant Gaming Elden Ring Nightreign: assicurati il DLC The Forsaken Hollows con la Deluxe Edition in sconto su Instant Gaming

Altri sono meno ottimisti, visto che affermano che FromSoftware storicamente "non è mai stata particolarmente brava a gestire le battaglie con più avversari" mentre altri affermano che gli scontri multipli sono accettabili quando il numero elevato di nemici ha un impatto sul design della battaglia e non solo due avversari che combattono indipendentemente in una stessa arena.

Ovviamente in Elden Ring Nightreign si gioca in squadra e questo semplifica gli scontri di gruppo, ma esiste anche la modalità giocatore singolo, quindi si dovrà vedere quanto sarà equilibrata la battaglia una volta che sarà disponibile. In attesa di provare con mano lo scontro, vi segnaliamo che Elden Ring Nightreign ha venduto più del previsto.

