Google presenta Sima 2: l’IA capace di giocare da sola ai videogame; riesce a ragionare, imparare e pianificare

Google segna un nuovo passo avanti nel campo dell'intelligenza artificiale con il lancio di Sima 2, la nuova evoluzione dell'agente sviluppato da DeepMind per imparare autonomamente a giocare ai videogiochi. L'annuncio, diffuso tramite il blog ufficiale dell'azienda, sottolinea che l'obiettivo del progetto va ben oltre l'intrattenimento: secondo DeepMind, Sima 2 rappresenta "un passo significativo verso l'Intelligenza Artificiale Generale", aprendo prospettive che potrebbero trasformare robotica, automazione e sistemi intelligenti avanzati.
La forza di Sima 2 risiede nella sua capacità di apprendere una vasta gamma di comportamenti e strategie senza essere addestrata in modo specifico su ogni titolo. L'agente è in grado di comprendere obiettivi complessi, effettuare ragionamenti astratti, costruire piani di azione articolati e adattarsi ai videogame.
Cosa può fare Google Sima 2?
La prima versione di Sima già permetteva all'IA di eseguire circa 600 diverse operazioni, tra cui comandi basilari come "girare a sinistra", "salire la scala" o "aprire la mappa", applicabili a vari videogiochi. Con Sima 2, DeepMind introduce un salto di qualità integrando Gemini, il modello linguistico avanzato di Google.
Questa integrazione consente all'agente non solo di reagire agli stimoli di gioco, ma di pensare e ragionare prima di agire, valutando scenari, anticipando conseguenze e costruendo strategie più complesse. I ricercatori spiegano che i videogiochi rappresentano un "ambiente ideale di addestramento". Essi permettono di allenare l'IA a sviluppare competenze fondamentali come l'adattabilità, la pianificazione e il problem solving.
L'obiettivo di Google, con Sima 2, è trasferire le competenza virtuali dell'IAnel mondo reale
Tutte queste abilità possono essere trasferite in contesti reali: dalla robotica domestica ai sistemi autonomi industriali, fino a soluzioni di assistenza avanzate. Sima 2 non è per ora un prodotto dedicato al grande pubblico, ma una piattaforma disponibile per sviluppatori e ricercatori che operano nell'ambito dell'intelligenza artificiale generativa.
Il suo arrivo evidenzia tuttavia la direzione chiara intrapresa da Google: sfruttare la complessità dei videogame come terreno di prova per costruire gli agenti intelligenti del futuro.