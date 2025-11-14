Google presenta Sima 2: l’IA capace di giocare da sola ai videogame; riesce a ragionare, imparare e pianificare

Google segna un nuovo passo avanti nel campo dell'intelligenza artificiale con il lancio di Sima 2, la nuova evoluzione dell'agente sviluppato da DeepMind per imparare autonomamente a giocare ai videogiochi. L'annuncio, diffuso tramite il blog ufficiale dell'azienda, sottolinea che l'obiettivo del progetto va ben oltre l'intrattenimento: secondo DeepMind, Sima 2 rappresenta "un passo significativo verso l'Intelligenza Artificiale Generale", aprendo prospettive che potrebbero trasformare robotica, automazione e sistemi intelligenti avanzati.

La forza di Sima 2 risiede nella sua capacità di apprendere una vasta gamma di comportamenti e strategie senza essere addestrata in modo specifico su ogni titolo. L'agente è in grado di comprendere obiettivi complessi, effettuare ragionamenti astratti, costruire piani di azione articolati e adattarsi ai videogame.