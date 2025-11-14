Metroid Prime 4: Beyond si mostra in un trailer panoramico

Come mostrato nel filmato, dopo essere sopravvissuta a un disastro, Samus viene trasportata sul misterioso pianeta Viewros . Qui dovrà esplorare, combattere e sopravvivere, cercando indizi che possano condurla a un modo per tornare a casa. Sarà quindi fondamentale osservare l'ambiente circostante, sfruttare al massimo l'equipaggiamento e le armi, oltre ai nuovi poteri psichici che arricchiscono il suo arsenale.

Benvenuti su Viewros

L'avventura condurrà i giocatori attraverso una grande varietà di scenari: dalle foreste lussureggianti agli impianti industriali futuristici, da un centro di ricerca sepolto sotto neve e ghiaccio fino a una struttura nascosta all'interno di un vulcano. Ogni area sarà caratterizzata da strutture complesse e labirintiche, popolate da nemici e creature aliene ostili. A collegare queste ambientazioni ci sarà la vasta Sol Valley, un deserto che potremo attraversare sfrecciando sulla moto futuristica Vi-O-La.

Oltre alle armi classiche della sua tuta, Samus potrà contare su nuovi poteri psichici: tra questi la capacità di controllare la traiettoria dei raggi laser, attivare dispositivi a distanza, raggiungere punti elevati e aprire passaggi nascosti.

Metroid Prime 4: Beyond sarà disponibile dal 4 dicembre su Nintendo Switch e Switch 2. Sulla nuova console il titolo supporterà l'HDR, la mira tramite i controller mouse dei Joy-Con 2 e offrirà due modalità grafiche: Quality Mode, con risoluzione fino a 4K e 60 fps in docked, e Performance Mode, che punta ai 120 fps con risoluzione fino a 1080p in docked.