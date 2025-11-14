Google Pixel 10 a queste cifre è il best buy da prendere oggi: approfittane prima che scada la promo, è al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'offerta per chiunque sia alla ricerca di un nuovo smartphone: il Google Pixel 10 viene messo in sconto del 33% per un costo totale e finale d'acquisto di 599,00€, suo minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare il telefono direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Il Google Pixel 10 si presenta come uno smartphone compatto e maneggevole, grazie alle dimensioni contenute e al peso di 204 grammi. Il design resta fedele alla tradizione della serie, con cornici piuttosto visibili e la certificazione IP68 per resistenza ad acqua e polvere.