Google Pixel 10 a queste cifre è il best buy da prendere oggi: approfittane prima che scada la promo, è al minimo storico

Il Google Pixel 10, oggi, su Amazon, è soggetto ad una promozione che ne fa calare il prezzo fino al suo minimo storico sulla piattaforma.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   14/11/2025
Google Pixel 10

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'offerta per chiunque sia alla ricerca di un nuovo smartphone: il Google Pixel 10 viene messo in sconto del 33% per un costo totale e finale d'acquisto di 599,00€, suo minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare il telefono direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Il Google Pixel 10 si presenta come uno smartphone compatto e maneggevole, grazie alle dimensioni contenute e al peso di 204 grammi. Il design resta fedele alla tradizione della serie, con cornici piuttosto visibili e la certificazione IP68 per resistenza ad acqua e polvere.

Ulteriori dettagli tecnici

Il display OLED da 6,3 pollici offre colori vividi, neri profondi, luminosità fino a 3000 nit in HDR e refresh variabile tra 60 e 120 Hz, garantendo ottima leggibilità in ogni situazione. A bordo troviamo il nuovo Tensor G5 a 3 nm, 12 GB di RAM e 128/256 GB di memoria.

71Ctggdurql Ac Sl1500

Le prestazioni sono fluide, anche se il chip tende a scaldare sotto carichi intensi. La batteria da 4935 mAh assicura una giornata completa con uso misto; la ricarica è a 30W via cavo e 15 W wireless con Pixelsnap. Il reparto fotografico include una principale da 48 MP, una ultragrandangolare da 13 MP e un teleobiettivo 5x da 10,8 MP. Per ulteriori dettagli ecco la nostra recensione.

Migliori offerte Amazon Italia
