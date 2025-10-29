Ecco Neo: il robot domestico che fa le faccende al posto tuo e costa 20.000€

La società californiana 1X, specializzata in intelligenza artificiale e robotica, ha ufficialmente aperto i preordini per NEO, un robot umanoide pensato per assistere nelle faccende domestiche. Il suo lancio commerciale è previsto per il 2026, ma ha già attirato l'attenzione del pubblico e degli esperti del settore grazie al suo approccio innovativo all'apprendimento: NEO impara osservando e replicando il comportamento umano, con l'aiuto di teleoperatori che lo guideranno a distanza. Sin dal debutto, NEO sarà in grado di compiere azioni di base come aprire porte, accendere luci o raccogliere oggetti.

Neo, il robot domestico di 1X, potrà imparare anche a cucinare Tuttavia, per compiti più complessi - cucinare, riordinare o gestire interazioni più naturali con l'ambiente - il robot dovrà "allenarsi" osservando e imitando le azioni degli operatori umani. Il CEO Bernt Børnich, in un'intervista al Wall Street Journal, ha dichiarato che l'intelligenza artificiale di NEO "non è ancora pronta per gestire autonomamente tutte le situazioni domestiche", ma che il robot migliorerà rapidamente grazie ai dati raccolti dagli utenti reali. E se i robot di Amazon rendessero il lavoro più sicuro? Ecco Blue Jay e Project Eluna Per questo motivo, chi acquisterà NEO dovrà accettare la possibilità che, in alcune occasioni, un operatore remoto possa accedere temporaneamente alla visione delle sue telecamere, con rigidi limiti di privacy e sicurezza.