"Molte compagnie" sono interessate al nuovo FPS di John Romero, co-autore di DOOM, dopo la rottura con Xbox

Stando a quanto riferito dallo stesso John Romero, ci sarebbero "molte compagnie" interessate a supportare la produzione del nuovo sparatutto in prima persona di Romero Games, progetto che deriva proprio da uno degli autori di DOOM e altri titoli storici nel genere all'interno di id Software.

Sebbene la questione non sia stata definita in maniera precisa con una comunicazione pubblica, è piuttosto chiaro che il gioco in questione sia stato bloccato dai tagli effettuati da Microsoft l'estate scorsa, che hanno portato anche alla chiusura di The Initiative e alla cancellazione di Perfect Dark ed Everwild.

Tra le vittime dei sostanziosi tagli ci sono anche vari progetti che Xbox aveva avviato in collaborazione con sviluppatori third party, tra i quali a quanto pare anche il nuovo sparatutto di Romero Games.