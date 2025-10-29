Xiaomi TV F da 65" 4K UHD è in sconto su Amazon al prezzo più basso di sempre

Su Amazon è disponibile la Smart TV Xiaomi da 65" a 399 € rispetto al prezzo consigliato di 569 €, permettendovi di risparmiare il 30%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.
Caratteristiche della Smart TV Xiaomi
Si tratta di un televisore che vi permetterà di guardare i vostri contenuti preferiti in 4K. L'HDR10 migliora ulteriormente la qualità dell'immagine, offrendo contrasti più intensi e colori più ricchi. Con Fire TV potrete accedere rapidamente a migliaia di app come Netflix, Disney+ e molte altre ancora.
Inoltre, troviamo l'integrazione con Alexa: basterà premere il pulsante sul telecomando e usare i comandi vocali per regolare anche il volume, cambiare canale o controllare i dispositivi smart di casa. Per quanto riguarda il gaming, inoltre, la modalità Game Boost 120 garantisce una maggiore nitidezza nelle scene in rapido movimento, per un'esperienza di gioco migliorata.