Honor Magic 8 Ultra: arrivano numerosi dettagli su potenza, autonomia e fotocamera per il futuro top di gamma

Secondo le prime indiscrezioni, il nuovo smartphone di punta di Honor sarà presentato nei primi mesi del 2026 e promette di ridefinire gli standard del segmento premium, con prestazioni di livello desktop e un comparto fotografico senza compromessi.

Sicurezza, display e comparto fotografico dell'Honor Magic 8 Ultra

Il display sarà un OLED LTPO "quad-curved" da 6,71 pollici con risoluzione 1.5K, pensato per offrire un'esperienza visiva fluida e immersiva grazie al refresh rate dinamico e ai bordi curvi su tutti i lati. Sul fronte della sicurezza, Honor integrerà un doppio sistema biometrico avanzato: un sensore di impronte digitali a ultrasuoni sotto il display e un riconoscimento facciale 3D, una combinazione che promette rapidità e precisione senza precedenti.

Il comparto fotografico rappresenterà uno dei punti di forza assoluti di questo modello. La fotocamera principale sarà da 50MP, basata sul sensore OmniVision OV50R, noto per l'eccellente gamma dinamica e la resa cromatica naturale. La vera innovazione, però, sarà il nuovo teleobiettivo periscopico da 200MP, progettato per offrire zoom ottico ad altissima qualità e dettagli impeccabili anche a distanza.