Men in Black: Most Wanted annunciato per Meta Quest 2 e Quest 3 con un trailer

Dal cinema alla realtà virtuale di Meta Quest, Men in Black: Most Wanted ci fa vestire i panni di un agente speciale che deve sventare la minaccia di una razza aliena ostile.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   14/11/2025
Un alieno in Men in Black: Most Wanted

Il team di Coatsink ha annunciato Men in Black: Most Wanted, uno sparatutto realizzato per la realtà virtuale e basato sulla celebre serie cinematografica di Men in Black.

Sarà disponibile a partire dal 5 dicembre per Meta Quest 2 e Meta Quest 3 al prezzo di 22,99 euro, scontato a 17,99 euro per i preordini, disponibili già da ora sul sito di Meta, a questo indirizzo.

A caccia di alieni mutaforma nella New York del 1995

Ambientato nella New York del 1995, il gioco racconta una storia originale: vestiremo i panni dell'agente I, un membro MIB a cui è stata cancellata la memoria. Sopravvissuti a un attentato da parte di una razza aliena mutaforma, dovremo collaborare con l'agente L per respingere la minaccia e affrontare alcuni degli alieni più pericolosi del pianeta.

Il gioco si presenta come uno sparatutto in prima persona che alterna sparatorie sezioni esplorative e rompicapi ambientali. Le missioni spaziano da motel a mercati neri fino a basi aeree, con l'uso di gadget e strumenti iconici della serie. Tra questi spiccano il neuralizzatore, per cancellare la memoria dei civili, e le armi ultratecnologiche dei MIB per combattere gli extraterrestri.

La dotazione include anche i guanti magnetici, utili per manipolare oggetti a distanza, lo Scout Bug per raggiungere aree inaccessibili e l'Omni Scanner, indispensabile per raccogliere dati e informazioni. Oltre alla modalità storia single player, sarà disponibile la modalità Invasione, che permette di collaborare con un altro giocatore per affrontare insieme le minacce aliene.

