Samsung Galaxy S25 Ultra da 1 TB è su Amazon al minimo storico con uno sconto del 36%

Su Amazon è disponibile lo smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra da 1 TB a 1.199 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 1.399,90 €, e il prezzo consigliato di 1.859 €, permettendovi di risparmiare quindi il 36%. Si tratta del prezzo più basso, per quanto riguarda questa piattaforma. Le colorazioni disponibili sono diverse; se siete interessati, potete acquistare la vostra versione preferita attraverso i box sottostanti. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.
Caratteristiche del Samsung Galaxy S25 Ultra
In questo caso si tratta delle versioni da 1 TB. Lo smartphone è dotato del processore Snapdragon 8 Elite e display Dynamic Amoled 2x da 6,9 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il comparto fotografico è così suddiviso: ultra-grandangolare da 50 MP, principale da 200 MP e frontale da 12 MP.
Troviamo inoltre una batteria da 5.000 mAh con adattatore da 45 W, in grado di passare da 0 al 65% in 30 minuti. Sono presenti anche diverse funzioni basate sull'IA in grado di aiutare l'utente con le varie attività quotidiane.