0

Samsung Galaxy S25 Ultra da 1 TB è su Amazon al minimo storico con uno sconto del 36%

Tra le offerte di Amazon troviamo il Samsung Galaxy S25 Ultra da 1 TB al prezzo più basso di sempre e in diverse colorazioni.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   14/11/2025
Samsung Galaxy S25 Ultra

Su Amazon è disponibile lo smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra da 1 TB a 1.199 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 1.399,90 €, e il prezzo consigliato di 1.859 €, permettendovi di risparmiare quindi il 36%. Si tratta del prezzo più basso, per quanto riguarda questa piattaforma. Le colorazioni disponibili sono diverse; se siete interessati, potete acquistare la vostra versione preferita attraverso i box sottostanti. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del Samsung Galaxy S25 Ultra

In questo caso si tratta delle versioni da 1 TB. Lo smartphone è dotato del processore Snapdragon 8 Elite e display Dynamic Amoled 2x da 6,9 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il comparto fotografico è così suddiviso: ultra-grandangolare da 50 MP, principale da 200 MP e frontale da 12 MP.

Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung Galaxy S25 Ultra

Troviamo inoltre una batteria da 5.000 mAh con adattatore da 45 W, in grado di passare da 0 al 65% in 30 minuti. Sono presenti anche diverse funzioni basate sull'IA in grado di aiutare l'utente con le varie attività quotidiane.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Samsung Galaxy S25 Ultra da 1 TB è su Amazon al minimo storico con uno sconto del 36%