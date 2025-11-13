Vampire Survivors VR è stato annunciato per Meta Quest 3 ed è già disponibile

Vampire Survivors, ma in realtà virtuale

Per chi non lo conoscesse, Vampire Survivors mette i giocatori nei panni di decine di personaggi diversi, con l'obiettivo di sopravvivere il più a lungo possibile a orde crescenti di mostri e demoni. Il caos a schermo aumenta progressivamente, dando vita a un'esplosione di pixel e azione. L'arsenale è variegato e surreale: si passa da coltelli da lancio e spade a gattini inferociti e sparacoriandoli. La semplicità delle meccaniche, l'ironia di fondo e il ritmo incalzante hanno reso il titolo uno degli indie più amati degli ultimi anni.

Come mostrato nel trailer, Vampire Survivors VR ripropone l'esperienza originale apprezzata da milioni di giocatori, ma con alcune novità: oltre alla classica visuale dall'alto in 2D, la versione VR introduce ambienti diorama in 3D voxel, offrendo una prospettiva più immersiva e ravvicinata all'azione.

Il gioco include tutti i contenuti della versione base, oltre alle espansioni Legacy of the Moonspell e Tides of the Foscari. Al momento, non è ancora chiaro se gli altri DLC già pubblicati verranno resi disponibili anche in VR, né quando.