1

Vampire Survivors VR è stato annunciato per Meta Quest 3 ed è già disponibile

Il team di poncle ha annunciato e lanciato Vampire Survivors VR, una nuova versione realizzata appositamente per Meta Quest 3.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   13/11/2025
Artwork di Vampire Survivors

A sorpresa, Poncle ha svelato Vampire Survivors VR, una nuova versione del celebre action roguelite, sviluppata appositamente per Meta Quest 3.

Il gioco è già disponibile all'acquisto sul Meta Store al prezzo di 9,99 euro a questo indirizzo. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer ufficiale, visibile qui sotto.

Vampire Survivors, ma in realtà virtuale

Per chi non lo conoscesse, Vampire Survivors mette i giocatori nei panni di decine di personaggi diversi, con l'obiettivo di sopravvivere il più a lungo possibile a orde crescenti di mostri e demoni. Il caos a schermo aumenta progressivamente, dando vita a un'esplosione di pixel e azione. L'arsenale è variegato e surreale: si passa da coltelli da lancio e spade a gattini inferociti e sparacoriandoli. La semplicità delle meccaniche, l'ironia di fondo e il ritmo incalzante hanno reso il titolo uno degli indie più amati degli ultimi anni.

Vampire Survivors incontra Balatro nel nuovo DLC "Ante Chamber" Vampire Survivors incontra Balatro nel nuovo DLC Ante Chamber

Come mostrato nel trailer, Vampire Survivors VR ripropone l'esperienza originale apprezzata da milioni di giocatori, ma con alcune novità: oltre alla classica visuale dall'alto in 2D, la versione VR introduce ambienti diorama in 3D voxel, offrendo una prospettiva più immersiva e ravvicinata all'azione.

Il gioco include tutti i contenuti della versione base, oltre alle espansioni Legacy of the Moonspell e Tides of the Foscari. Al momento, non è ancora chiaro se gli altri DLC già pubblicati verranno resi disponibili anche in VR, né quando.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Vampire Survivors VR è stato annunciato per Meta Quest 3 ed è già disponibile