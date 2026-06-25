Motorola edge 70 Fusion FIFA World Cup 26 è al minimo storico su Amazon

Su Amazon è attualmente disponibile lo smartphone Motorola edge 70 Fusion FIFA World Cup 26 a 325,99 € rispetto al prezzo mediano di 499 €, permettendoti di risparmiare fino al 35%. Si tratta del prezzo minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma. Acquistando questo bundle otterrai anche gli auricolari moto buds bass . Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Processore Snapdragon, display Extreme AMOLED e altre caratteristiche

Come anticipato, si tratta di un'edizione pensata per i grandi appassionati, trattandosi della FIFA World Cup 26 Edition. I colori e le finiture sono ispirati al nylon e al lino, conferendo maggiore eleganza al design complessivo dello smartphone. La batteria ha una capacità di 5.100 mAh e velocità di ricarica TurboPower da 68W, mentre il processore utilizzato è lo Snapdragon 7s Gen 3. Il comparto fotografico si basa principalmente sul sensore Sony LYTIA 710 per catturare immagini senza sforzo e con qualsiasi luce.

Gli auricolari nel bundle

Le offerte sono valide dal 23 al 26 giugno 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, pertanto ti suggeriamo di aprire la pagina del prodotto per assicurarti che siano effettivamente gli stessi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.