Il set LEGO a tema Pokémon con 5 personaggi e la Poké-Ball è disponibile in pre-order su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente la possibilità di prenotare il set LEGO a tema Pokémon con Poké-Ball e 5 personaggi tra cui Eevee e Pikachu al prezzo finale d'acquisto di 259,99€. Il sarà disponibile a partire dal prossimo 1 ottobre 2026. Effettua il pre-order direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata al prodotto dal box qui in basso: Il set Momenti Allenatore Iconici è composto da 2.386 pezzi ricchi di dettagli nascosti e dedicato agli appassionati del mondo Pokémon e del modellismo. All'interno del set sono presenti cinque personaggi ispirati ai videogiochi Pokémon: le minifigure di Rosso, Picnic Girl e Professor Oak, accompagnate dalle figure LEGO Pokémon di Pikachu ed Eevee.