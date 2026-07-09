Il set LEGO a tema Pokémon con 5 personaggi e la Poké-Ball è disponibile in pre-order su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente la possibilità di prenotare il set LEGO a tema Pokémon con Poké-Ball e 5 personaggi tra cui Eevee e Pikachu al prezzo finale d'acquisto di 259,99€. Il sarà disponibile a partire dal prossimo 1 ottobre 2026. Effettua il pre-order direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata al prodotto dal box qui in basso: Il set Momenti Allenatore Iconici è composto da 2.386 pezzi ricchi di dettagli nascosti e dedicato agli appassionati del mondo Pokémon e del modellismo. All'interno del set sono presenti cinque personaggi ispirati ai videogiochi Pokémon: le minifigure di Rosso, Picnic Girl e Professor Oak, accompagnate dalle figure LEGO Pokémon di Pikachu ed Eevee.
Ulteriori dettagli sul set LEGO
La Poké-Ball presenta numerosi elementi. Il supporto con effetto erboso ricrea l'impressione che la Poké-Ball sia appena stata lanciata sul terreno. Aprendo il modello è possibile scoprire un ambiente ricco di dettagli, con una biblioteca, un computer, tre Poké Ball Pokémon stampate, due tessere Pokédex LEGO e altri elementi dedicati all'universo Pokémon.
Grazie al suo design curato, il set può essere utilizzato non solo come esperienza di costruzione, ma anche come elemento decorativo. Può essere esposto aperto o chiuso per valorizzare una stanza da gaming, una collezione personale, una casa o un ufficio. Il numero di riconoscimento del set è 72154.