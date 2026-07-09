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Proteggi lo schermo della console Switch 2 con le pellicole in vetro temperato di iVoler

Tra le offerte di Amazon troviamo le pellicole protettive iVoler per Nintendo Switch 2, semplicissime da applicare e senza bolle.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   09/07/2026
Pellicola iVoler per Switch 2

Se hai una console Nintendo Switch 2, le pellicole protettive iVoler sono indispensabili. Puoi trovarle attualmente su Amazon a soli 8,95 € nel kit da 4 pezzi. Se sei interessato, puoi acquistarle tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto da un fornitore terzo ed è spedito da Amazon. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatot. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un prodotto utile

Si tratta di una pellicola in vetro temperato che offre grande protezione con il più alto grado di resistenza definito dalla scala di durezza 9H. La pellicola protegge non solo dai graffi, ma anche dalle cadute accidentali e dagli impatti che potrebbero compromettere lo schermo, quindi è un accessorio davvero indispensabile per la tua console. Inoltre, è davvero semplice da installare ed è molto sottile, quindi potrai continuare a giocare e godere di gameplay fluidi e naturali.

Pellicole iVoler
Pellicole iVoler

All'interno della confezione troverai ben quattro pellicole in vetro temperato, una cornice per allineamento, un panno imbevuto in alcol per la pulizia e uno sticker anti-polvere. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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