Sea of Stars è un RPG delizioso: è in offerta su Instant Gaming, acquistalo a prezzo scontato

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante su Sea of Stars che cala drasticamente di prezzo: lo sconto attivo è dell'83% per un costo totale e finale d'acquisto di 7,19€ (IVA inclusa). Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui sotto: Sea of Stars è un RPG che guarda ai grandi classici del genere, reinterpretandoli con soluzioni moderne nel combattimento, nella narrazione, nell'esplorazione e nell'interazione con l'ambiente.
Il sistema di battaglia a turni introduce un elemento basato sul tempismo: premere il pulsante nel momento corretto, seguendo le animazioni, permette di aumentare i danni inflitti e ridurre quelli ricevuti.
Ulteriori dettagli sul gioco
L'esplorazione abbandona i tradizionali movimenti a griglia e propone una navigazione più libera, con la possibilità di nuotare, arrampicarsi, saltare e superare ostacoli in modo fluido. Il mondo è caratterizzato da una grafica in pixel art 2D particolarmente curata, realizzata attraverso un sistema di rendering proprietario.
L'avventura comprende numerosi personaggi e trame, alternando momenti epici, ironici ed emozionanti. Non mancano attività secondarie come pesca, cucina, navigazione e giochi da tavolo, pensate per offrire una pausa dall'avventura principale. L'intera esperienza può inoltre essere affrontata fino a tre giocatori. Per avere una visione più completa dell'opera, dai uno sguardo alla nostra recensione.