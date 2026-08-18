Sea of Stars è un RPG delizioso: è in offerta su Instant Gaming, acquistalo a prezzo scontato

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante su Sea of Stars che cala drasticamente di prezzo: lo sconto attivo è dell'83% per un costo totale e finale d'acquisto di 7,19€ (IVA inclusa). Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui sotto: Sea of Stars è un RPG che guarda ai grandi classici del genere, reinterpretandoli con soluzioni moderne nel combattimento, nella narrazione, nell'esplorazione e nell'interazione con l'ambiente.

Il sistema di battaglia a turni introduce un elemento basato sul tempismo: premere il pulsante nel momento corretto, seguendo le animazioni, permette di aumentare i danni inflitti e ridurre quelli ricevuti.