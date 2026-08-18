0

Phantom Blade Zero ha subito conquistato la classifica Steam

Non appena sono state aperte le prenotazioni, Phantom Blade Zero ha subito conquistato la classifica Steam, superando Helldivers 2 e Hell Let Loose: Vietnam.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   18/08/2026
Il protagonista di Phantom Blade Zero

La classifica Steam è stata conquistata da Phantom Blade Zero in maniera repentina: non appena sono state aperte le prenotazioni per il gioco di S-GAME Studio, lo scorso 12 agosto, gli utenti si sono fiondati a piazzare il preorder.

In seconda posizione troviamo il ritorno di Helldivers 2, spinto dai recenti aggiornamenti, mentre al terzo posto della top 10 c'è lo sparatutto bellico Hell Let Loose: Vietnam, che debutta terzo e supera l'originale e divertente Big Walk.

  1. Phantom Blade Zero
  2. Helldivers 2
  3. Hell Let Loose: Vietnam
  4. Big Walk
  5. Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX
  6. Mortal Shell 2
  7. Wardogs
  8. Black Myth: Wukong
  9. Total War: Warhammer 3
  10. No More Room in Hell 2
Lo State of Play di Phantom Blade Zero mostra il mondo di Wulin e il sistema di combattimento Lo State of Play di Phantom Blade Zero mostra il mondo di Wulin e il sistema di combattimento

Protagonista nella notte di uno speciale State of Play monotematico, Phantom Blade Zero si riconferma dunque uno dei titoli più attesi dell'anno e tanti appassionati non vedono l'ora di poterlo provare con mano.

Mortal Shell 2 deve accontentarsi?

Nonostante gli ottimi voti della critica, Mortal Shell 2 non è ancora riuscito a spingersi oltre la sesta posizione nella classifica Steam, ma l'uscita ufficiale è fissata al 20 agosto e dunque la situazione potrebbe cambiare da qui alla settimana prossima.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Come avrete letto nella nostra recensione di Mortal Shell 2, infatti, gli sviluppatori di Cold Symmetry sono riusciti con questo sequel a migliorare ogni singolo aspetto dell'esperienza originale, arricchendo e potenziando l'impianto di partenza.

#Steam #Classifica
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Phantom Blade Zero ha subito conquistato la classifica Steam