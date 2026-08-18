Phantom Blade Zero ha subito conquistato la classifica Steam

Protagonista nella notte di uno speciale State of Play monotematico, Phantom Blade Zero si riconferma dunque uno dei titoli più attesi dell'anno e tanti appassionati non vedono l'ora di poterlo provare con mano.

Lo State of Play di Phantom Blade Zero mostra il mondo di Wulin e il sistema di combattimento

In seconda posizione troviamo il ritorno di Helldivers 2 , spinto dai recenti aggiornamenti, mentre al terzo posto della top 10 c'è lo sparatutto bellico Hell Let Loose: Vietnam , che debutta terzo e supera l'originale e divertente Big Walk .

La classifica Steam è stata conquistata da Phantom Blade Zero in maniera repentina: non appena sono state aperte le prenotazioni per il gioco di S-GAME Studio, lo scorso 12 agosto, gli utenti si sono fiondati a piazzare il preorder.

Mortal Shell 2 deve accontentarsi?

Nonostante gli ottimi voti della critica, Mortal Shell 2 non è ancora riuscito a spingersi oltre la sesta posizione nella classifica Steam, ma l'uscita ufficiale è fissata al 20 agosto e dunque la situazione potrebbe cambiare da qui alla settimana prossima.

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Come avrete letto nella nostra recensione di Mortal Shell 2, infatti, gli sviluppatori di Cold Symmetry sono riusciti con questo sequel a migliorare ogni singolo aspetto dell'esperienza originale, arricchendo e potenziando l'impianto di partenza.