Wardogs batte EA Sports FC 27, è ancora primo nella classifica Steam

Wardogs è ancora primo nella classifica Steam: lo sparatutto sviluppato da Bulkhead Interactive non sembra intenzionato a mollare la presa e non si è fatto intimidire neppure da EA Sports FC 27, che troviamo in seconda posizione.

Certo, la nuova edizione del gioco di calcio prodotto da Electronic Arts figura nella top 10 solo grazie alle prenotazioni e all'accesso anticipato, ed è dunque possibile che in occasione del lancio ufficiale la situazione cambi, ma per il momento le cose stanno così.

Wardogs EA Sports FC 27 Diablo IV Trails in the Sky 2nd Chapter Baldur's Gate 3 RuneScape: Dragonwilds Dimraeth How to Fish Steam Deck Grand Theft Auto V Enhanced

Tornando alla prima posizione di Wardogs, si tratta di un risultato che non sorprende alla luce delle vendite totalizzate finora dal gioco sulla piattaforma Valve: oltre due milioni di copie nel giro di appena cinque giorni.