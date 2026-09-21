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In Final Fantasy 7 Revelation potrete aumentare automaticamente il livello per evitare il grinding

Final Fantasy 7 Revelation introdurrà una funzione pensata per chi vuole concentrarsi sulla storia principale senza dedicarsi ai contenuti secondari.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   21/09/2026
Cloud in Final Fantasy VII Revelation
Final Fantasy VII Revelation
Final Fantasy VII Revelation
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Final Fantasy 7 Revelation, terzo e conclusivo capitolo della trilogia remake di Final Fantasy 7, introdurrà un'opzione pensata per i giocatori che vogliono concentrarsi esclusivamente sulla storia principale, evitando di dover affrontare attività secondarie per crescere di livello.

La novità è stata illustrata dal director Naoki Hamaguchi in un'intervista con IGN Japan. Secondo quanto spiegato dal director, durante lo sviluppo di Final Fantasy 7 Rebirth il team ha ricevuto diversi feedback da parte di giocatori interessati soprattutto alla trama e meno ai contenuti opzionali. Il problema è che molte di queste attività contribuiscono alla crescita dei personaggi: saltandole, alcuni giocatori finivano quindi per essere sottolivellati e incontrare maggiori difficoltà durante la campagna principale.

Quale via scegliere?

Per evitare che il livello dei personaggi diventi un ostacolo, Revelation proporrà in determinati punti dell'avventura di fare una scelta: "Vuoi aumentare automaticamente il livello fino a quello consigliato?". Chi accetterà potrà così adeguare la propria squadra al livello previsto per quella fase e proseguire la storia senza dover accumulare esperienza attraverso il grinding.

La funzione si inserisce in una tendenza già vista nelle recenti riedizioni della serie, che hanno introdotto diverse opzioni per ridurre il tempo necessario alla crescita dei personaggi. I Final Fantasy 1-6 Pixel Remaster, per esempio, permettono di modificare i moltiplicatori dell'esperienza e del denaro ottenuti, rendendo possibile accelerare o rallentare la progressione.

La scelta sembra inoltre coerente con l'impostazione generale di Revelation. Hamaguchi ha spiegato che il gioco offrirà numerose attività, ma senza obbligare i giocatori a seguirle tutte. L'obiettivo è lasciare maggiore libertà nella gestione dell'esperienza, permettendo sia di esplorare i contenuti secondari sia di ignorarli senza compromettere la progressione della storia principale.

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