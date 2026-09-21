In Final Fantasy 7 Revelation potrete aumentare automaticamente il livello per evitare il grinding

Final Fantasy 7 Revelation, terzo e conclusivo capitolo della trilogia remake di Final Fantasy 7, introdurrà un'opzione pensata per i giocatori che vogliono concentrarsi esclusivamente sulla storia principale, evitando di dover affrontare attività secondarie per crescere di livello.

La novità è stata illustrata dal director Naoki Hamaguchi in un'intervista con IGN Japan. Secondo quanto spiegato dal director, durante lo sviluppo di Final Fantasy 7 Rebirth il team ha ricevuto diversi feedback da parte di giocatori interessati soprattutto alla trama e meno ai contenuti opzionali. Il problema è che molte di queste attività contribuiscono alla crescita dei personaggi: saltandole, alcuni giocatori finivano quindi per essere sottolivellati e incontrare maggiori difficoltà durante la campagna principale.