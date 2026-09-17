Il director di Final Fantasy 7 Revelation spiega in che modo The Witcher 3 e Horizon lo hanno ispirato

Parlando con GameSpot, il game director Naoki Hamaguchi ha spiegato che una delle fonti di ispirazione per questa struttura è stata The Witcher 3, insieme ad Horizon.

Le parole del director di Final Fantasy 7 Revelation

Hamaguchi ha dichiarato: "Final Fantasy VI è stato un titolo di fortissimo impatto per me quando giocavo da più giovane, quando ero un bambino. Ma come creatore, direi che è The Witcher 3 a ricoprire quel ruolo di fonte d'ispirazione per la creazione di videogiochi."

Il director aggiunge che spesso rigioca The Witcher, meravigliato dagli elementi migliori di tale serie, precisando che il terzo titolo è quello che rivisita più spesso.

Ha però speso parole positive anche per Horizon, la serie di Guerrilla Games, per quanto riguarda l'ampio mondo e la grafica densa di dettagli. Hamaguchi usa sia l'opera di CD Projekt RED che l'esclusiva di Sony per capire come creare "momenti soddisfacenti" per i giocatori, che diano la sensazione di essere "cinematografici".

Segnaliamo infine che Final Fantasy 7 Revelation ha riprogettato lo scontro con Knights of the Round perché troppo facile.