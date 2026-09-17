Huawei FreeBuds Neo arrivano in Italia: ANC fino a 30 dB e audio lossless a un prezzo interessante

Huawei porta in Italia i nuovi FreeBuds Neo , auricolari true wireless che combinano cancellazione attiva del rumore, supporto all'audio ad alta risoluzione e compatibilità con diversi sistemi operativi. Il modello punta anche su dimensioni contenute e su una custodia dal design compatto.

Caratteristiche e prezzo in Italia

Il sistema di cancellazione del rumore utilizza un'architettura a doppio canale e può raggiungere una profondità di 30 dB. Il chip audio di terza generazione e gli algoritmi adattivi analizzano le variazioni dell'ambiente in pochi millisecondi, regolando l'intervento dell'ANC in base alle condizioni di ascolto.

Huawei FreeBuds Neo

Il design comprende una custodia denominata Mini Shuttle e auricolari con stelo Light Mini. Sono disponibili quattro colorazioni, argento, rosa, bianco e nero. Ogni auricolare pesa circa 4,8 grammi e la forma è stata sviluppata utilizzando dati relativi alla conformazione dell'orecchio, con l'obiettivo di distribuire la pressione durante l'utilizzo prolungato.

Per la riproduzione musicale viene utilizzato un nuovo driver Turbo, con una risposta dichiarata compresa tra 10 Hz e 48 kHz. Quando vengono associati a dispositivi Huawei, gli auricolari supportano una trasmissione audio lossless fino a 2,3 Mbps. Con altri dispositivi il limite dichiarato è invece di 990 kbps.

I FreeBuds Neo supportano inoltre l'audio spaziale attraverso gli algoritmi sviluppati da Huawei. La funzione è pensata per creare un campo sonoro a 360 gradi e non è vincolata a una specifica sorgente audio o a un solo sistema operativo. Un'altra caratteristica riguarda la gestione degli auricolari attraverso gli smartwatch Huawei compatibili. L'app HUAWEI Audio Connect permette di effettuare il primo abbinamento, modificare le modalità di cancellazione del rumore e gli effetti audio, verificare la batteria e localizzare gli auricolari senza utilizzare direttamente lo smartphone. Arriverà a fine settembre.

La confezione di vendita degli Huawei FreeBuds Neo, che stiamo già testando per la recensione

La compatibilità comprende Android, iOS e Windows, con connessione simultanea a due dispositivi. È quindi possibile mantenere collegati, per esempio, smartphone e computer e passare tra le due sorgenti senza dover ripetere ogni volta la procedura di associazione.

I nuovi Huawei FreeBuds Neo sono disponibili in Italia attraverso Huawei Store e i principali negozi di elettronica al prezzo di 129 euro. Per gli acquisti online sullo store ufficiale è previsto fino al 25 ottobre un codice promozionale da 30 euro ed è incluso per 12 mesi il servizio Huawei Loss Care, che permette di sostituire un singolo auricolare smarrito o danneggiato a metà del prezzo ufficiale.