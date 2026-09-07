Huawei Mate XT 2 è il nuovo tri-fold con più potenza e maggiore resistenza

Il mercato degli smartphone pieghevoli accoglie un nuovo protagonista: Huawei Mate XT 2. Si tratta precisamente di un tri-fold, un dispositivo a tripla piegatura che presenta una serie di novità volte a offrire un'esperienza più funzionale ma anche maggiore protezione. Il debutto avviene pochi giorni prima della presentazione dell'iPhone Ultra, prevista per il 9 settembre. Vediamo di seguito le principali caratteristiche.
Caratteristiche del pieghevole
Il dispositivo ha fatto ufficialmente il suo debutto in Cina. Al momento, quindi, non ci sono informazioni sulla sua eventuale disponibilità sul mercato italiano. Il Mate XT 2 presenta uno schermo interno da 10,2 pollici con una risoluzione di circa 3,2K. Lo schermo frontale è da 6,5 pollici ed entrambi utilizzano la tecnologia LTPO con frequenze di aggiornamento variabili tra 1 e 120 Hz. Come nella versione precedente, anche in questo caso è possibile aprire il dispositivo per mostrare solo due schermi o ripiegarlo facendogli assumere la forma di uno smartphone tradizionale.
Complessivamente, ha uno spessore di soli 3,5 da aperto e di 12,3 mm da chiuso, mentre il peso è aumentato di un grammo rispetto ai due modelli precedenti. Tra le novità, il display esterno presenta un ritaglio per la fotocamera selfie a forma di Dynamic Island in stile Apple, rinunciando quindi al foro tradizionale. Inoltre, il prodotto è disponibile anche in una versione speciale con schermo privacy, già visto su alcuni laptop.
Un altro protagonista di questa generazione è il nuovo chipset proprietario Kirin 9050 Pro, in grado di offrire un aumento delle prestazioni della CPU del 46%, nonché un miglioramento del 142% delle prestazioni della GPU con ray tracing, rispetto al Kirin 9030 Pro. Sulla parte posteriore troviamo un comparto a tripla fotocamera, con sensore principale RYYB da 50 MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 40 MP e un teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 3,5x.
Il dispositivo si basa su HarmonyOS 7, con effetti simili al Liquid Glass e funzioni basate sull'intelligenza artificiale.
Disponibilità e prezzo
Lo smartphone è disponibile nelle configurazioni con 16 GB di RAM e fino a 1 TB di spazio di archiviazione. Come vi abbiamo già anticipato, per il momento è disponibile esclusivamente in Cina. Vi aggiorneremo qualora dovesse arrivare anche in altri mercati.
La versione da 256 GB costa circa 2.980 dollari, mentre quella da TB con display privacy costa ben 3.725 dollari.