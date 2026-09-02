Huawei nova 16s e nova 16s Pro puntano su fotocamere avanzate e batterie da 7.000 mAh: presentati a IFA 2026

Huawei amplia la gamma nova con nova 16s e nova 16s Pro, due smartphone che condividono alcune caratteristiche ma si distinguono soprattutto per comparto fotografico, processore e luminosità del display. Entrambi integrano una batteria da 7.000 mAh, supportano la ricarica a 100 W e utilizzano EMUI 16, mentre il modello Pro propone una dotazione fotografica più completa.
Il Huawei nova 16s Pro adotta una fotocamera principale RYYB da 200 MP con sensore da 1/1,28 pollici, apertura f/1.8 e stabilizzazione OIS e AIS. Alla fotocamera principale si affiancano un sensore ultragrandangolare RYYB da 50 MP e un teleobiettivo periscopico RYYB sempre da 50 MP.
Sul frontale il modello Pro dispone di una fotocamera True-to-Colour da 50 MP, mentre il display raggiunge una luminosità dichiarata di 6.000 nit. Sotto la scocca trova posto il Kirin 9010S.
Huawei lavora sulle funzioni IA dei nuovi nova 16s e nova 16s Pro
Huawei integra inoltre l'assistente Celia e alcune funzioni fotografiche basate sull'intelligenza artificiale, tra cui AI Composition, AI Move e AI De-glare.
Il nova 16s propone invece una fotocamera posteriore True-to-Colour da 50 MP, accompagnata da un teleobiettivo periscopico RYYB da 50 MP e da una fotocamera Ultra Portrait da 50 MP.
Anche questo smartphone dispone di batteria da 7.000 mAh e ricarica a 100 W, mentre la luminosità massima dichiarata scende a 5.500 nit. Per il nova 16s è previsto il Kirin 8020, insieme a EMUI 16, Celia e alle medesime funzioni fotografiche IA presenti sul modello Pro.
Colorazioni e prezzi dei nuovi Huawei nova 16s e 16s Pro
Le colorazioni disponibili sono Sky White, Breathing Crystal, Isle Blue e Starry Black. Il nova 16s Pro viene invece proposto in Breathing Crystal, Isle Blue e Starry Black. Per quanto riguarda, invece, i prezzi:
- Huawei nova 16s Pro:
- 12 GB + 256 GB: 749 €
- 12 GB + 512 GB: 849 €
- Huawei nova 16s:
- 12 GB + 256 GB: 599 €
- 12 GB + 512 GB: 699 €
Huawei precisa che disponibilità e configurazioni possono variare a seconda del mercato.