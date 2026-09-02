Huawei nova 16s e nova 16s Pro puntano su fotocamere avanzate e batterie da 7.000 mAh: presentati a IFA 2026

Huawei amplia la gamma nova con nova 16s e nova 16s Pro, due smartphone che condividono alcune caratteristiche ma si distinguono soprattutto per comparto fotografico, processore e luminosità del display. Entrambi integrano una batteria da 7.000 mAh, supportano la ricarica a 100 W e utilizzano EMUI 16, mentre il modello Pro propone una dotazione fotografica più completa.

Il Huawei nova 16s Pro adotta una fotocamera principale RYYB da 200 MP con sensore da 1/1,28 pollici, apertura f/1.8 e stabilizzazione OIS e AIS. Alla fotocamera principale si affiancano un sensore ultragrandangolare RYYB da 50 MP e un teleobiettivo periscopico RYYB sempre da 50 MP.

Sul frontale il modello Pro dispone di una fotocamera True-to-Colour da 50 MP, mentre il display raggiunge una luminosità dichiarata di 6.000 nit. Sotto la scocca trova posto il Kirin 9010S.