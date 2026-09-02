Svelati data e orario del PC Gaming Show Tokyo Direct: ci saranno oltre 35 giochi

Come già svelato nei mesi scorsi il PC Gaming Show Tokyo Direct tornerà con una nuova edizione in occasione del Tokyo Game Show 2026. Oggi sono stati annunciati data e orario esatti e qualche anticipazione su cosa possiamo aspettarci dall'evento.
Segnatevi l'appuntamento sul calendario: lo show sarà trasmesso in diretta a partire dalle 18:00 italiane del 20 settembre e sarà trasmesso sui canali ufficiali di PC Gamer, tra cui YouTube, Twitch, X, Facebook e Steam.
I giochi confermati
Il PC Gaming Show Tokyo Direct sarà presentato, come da tradizione, da Frankie Ward e offrirà circa 90 minuti di trailer, approfondimenti dagli sviluppatori, annunci esclusivi e alcuni segmenti in diretta dallo showfloor del Tokyo Game Show. Noi seguiremo l'evento per riportare sulle nostre pagine tutte le novità più interessanti.
Durante la diretta saranno presenti oltre 35 giochi provenienti da publisher di tutto il mondo. Tra i titoli già confermati figurano Stronghold 4, il nuovo RTS di Firefly Studios, Virtue and a Sledgehammer, una selezione di giochi pubblicati da Devolver Digital, e Tenebris Somnia, avventura retro survival horror del team di New Blood Interactive.