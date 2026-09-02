Svelati data e orario del PC Gaming Show Tokyo Direct: ci saranno oltre 35 giochi

Come già svelato nei mesi scorsi il PC Gaming Show Tokyo Direct tornerà con una nuova edizione in occasione del Tokyo Game Show 2026. Oggi sono stati annunciati data e orario esatti e qualche anticipazione su cosa possiamo aspettarci dall'evento.

Segnatevi l'appuntamento sul calendario: lo show sarà trasmesso in diretta a partire dalle 18:00 italiane del 20 settembre e sarà trasmesso sui canali ufficiali di PC Gamer, tra cui YouTube, Twitch, X, Facebook e Steam.