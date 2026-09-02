Huawei rinnova la gamma di smartwatch con Watch GT 7, Watch 6 e Watch D3: tante novità in arrivo

Huawei si prepara ad ampliare la propria gamma di smartwatch con i nuovi Watch GT 7, Watch 6 e Watch D3, affiancati da varianti Pro dedicate a esigenze differenti. Tra le novità emergono funzioni per il monitoraggio della salute, strumenti sportivi avanzati, connettività e sistemi basati sull'intelligenza artificiale. Huawei Watch GT 7 Pro è caratterizzato da una ghiera in ceramica ottenuta attraverso nanotecnologie e da una cassa in lega di titanio. Il dispositivo introduce anche il cinturino EasyCross e una resistenza all'acqua IP69. L'autonomia raggiunge 21 giorni con utilizzo leggero e 12 giorni nell'impiego regolare.

Novità per la salute e cosa sappiamo sullo Huawei Watch 6 Sul fronte della salute sono presenti analisi ECG, Huawei TruSense, NFC e sistema di posizionamento Sunflower. Health Insights fornisce inoltre un punteggio legato alla preparazione fisica, mentre una funzione specifica valuta il rischio di malattie coronariche. Non mancano numerose modalità sportive, dal ciclismo al golf, passando per trail running e immersioni in apnea fino a 40 metri. Huawei Watch GT 7 e GT 7 Pro: novità e prezzi in Italia degli smartwatch con 21 giorni di autonomia Huawei Watch 6 sarà disponibile nei formati da 42 e 46 mm, con cinturino EasyCross e un design studiato per contenere peso e aumentare il comfort. La tecnologia multi-sensore X-TAP alimenta Health Glance, capace di rilevare fino a 14 indicatori in 60 secondi. Sono inoltre presenti Health Insights, Healthy Living, Safety Check, eSIM e suggerimenti per gli allenamenti basati sull'IA.