Huawei rinnova la gamma di smartwatch con Watch GT 7, Watch 6 e Watch D3: tante novità in arrivo

Huawei si prepara ad ampliare la propria gamma di smartwatch con i nuovi Watch GT 7, Watch 6 e Watch D3, affiancati da varianti Pro dedicate a esigenze differenti. Tra le novità emergono funzioni per il monitoraggio della salute, strumenti sportivi avanzati, connettività e sistemi basati sull'intelligenza artificiale.
Huawei Watch GT 7 Pro è caratterizzato da una ghiera in ceramica ottenuta attraverso nanotecnologie e da una cassa in lega di titanio. Il dispositivo introduce anche il cinturino EasyCross e una resistenza all'acqua IP69. L'autonomia raggiunge 21 giorni con utilizzo leggero e 12 giorni nell'impiego regolare.
Novità per la salute e cosa sappiamo sullo Huawei Watch 6
Sul fronte della salute sono presenti analisi ECG, Huawei TruSense, NFC e sistema di posizionamento Sunflower. Health Insights fornisce inoltre un punteggio legato alla preparazione fisica, mentre una funzione specifica valuta il rischio di malattie coronariche. Non mancano numerose modalità sportive, dal ciclismo al golf, passando per trail running e immersioni in apnea fino a 40 metri.
Huawei Watch 6 sarà disponibile nei formati da 42 e 46 mm, con cinturino EasyCross e un design studiato per contenere peso e aumentare il comfort. La tecnologia multi-sensore X-TAP alimenta Health Glance, capace di rilevare fino a 14 indicatori in 60 secondi. Sono inoltre presenti Health Insights, Healthy Living, Safety Check, eSIM e suggerimenti per gli allenamenti basati sull'IA.
Huawei presenta anche Watch 6 Pro e Watch D3
La gamma comprende anche Watch 6 Pro, con cassa in titanio di grado aerospaziale e luminosità fino a 3.500 nit. Sarà proposta nelle versioni Space Edition e Ceramic Edition, quest'ultima con ceramica nanotecnologica e placcatura in oro 18 carati. Tra le funzioni figurano Expedition Mode, eSIM, gestione della batteria su due modalità, Health Glance, Safety Check e strumenti dedicati al benessere.
Huawei Watch D3 punta invece soprattutto sul monitoraggio della pressione sanguigna. Dispone di display da 1,92 pollici ad alta luminosità e supporta lo studio ABPM, oltre alle misurazioni prima e dopo l'attività fisica. Health Glance rileva fino a 13 parametri, mentre Health Community, Family Care e oltre 100 modalità di allenamento completano la dotazione.
L'autonomia tipica dichiarata è di sei giorni. Tutti i modelli sono compatibili con iOS e Android. Huawei prevede inoltre il Worry-Free Care Package gratuito, con coperture per componenti specifici.
Per quanto concerne, invece, i prezzi:
- Huawei Watch 6 42 mm: 449 €
- Huawei Watch 6 46 mm: 489 €
- Huawei Watch 6 Pro: 679 €
- Huawei Watch D3: 459 €