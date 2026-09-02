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Clash of Clans e WWE aprono la caccia a John Cena con un nuovo evento

Clash of Clans e WWE hanno annunciato un nuovo evento, Search for Cena, che coinvolgerà gli appassionati del mobile game e del wrestling firmato WWE.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   02/09/2026
I personaggi dell'evento di Clash of Clans dedicato alla WWE
Clash of Clans
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Clash of Clans e WWE hanno aperto la caccia a John Cena nell'ambito dell'evento Search for Cena, appunto, che segna una nuova collaborazione fra queste due realtà dopo quella dedicata a WrestleMania 41.

L'obiettivo dei giocatori per tutto il mese di settembre sarà tanto semplice quanto bizzarro: trovare e attaccare il villaggio di John Cena. A guidarli ci saranno Cody Rhodes e altre superstar, tutti trasformati per l'occasione in Eroi di Clash of Clans.

La struttura dell'evento ruota attorno ai WWE Chests, che consentono di ottenere i Challenger Contracts: contratti che permetteranno agli utenti di avere l'opportunità di affrontare il villaggio di Cena nel corso delle normali incursioni quotidiane di Clash of Clans.

Gears of War: E-Day è stato protagonista sul palco del WWE Summerslam Gears of War: E-Day è stato protagonista sul palco del WWE Summerslam

Questa nuova collaborazione non è stata l'unica a tema videoludico per la WWE negli ultimi tempi: durante la scorsa edizione di Summerslam, ad esempio, è stato dedicato molto spazio alla promozione di Gears of War: E-Day

Da superstar a eroi di Clash of Clans

Esattamente come accaduto per la precedente partnership fra Clash of Clans e WWE, anche in questo caso l'evento è stato accompagnato da un paio di divertenti trailer live action, rispettivamente con Cody Rhodes e John Cena.

Oltre a questi due campioni troveremo nel roster anche The Undertaker, Iyo Sky, Jey Uso e Kane: una selezione di personaggi magari insolita ma certamente variegata, che punta a catturare l'attenzione del maggior numero possibile di appassionati.

Sembra peraltro che Cody Rhodes sia effettivamente un fan di Clash of Clans e abbia all'attivo un monte ore notevole con il mobile game di Supercell.

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