Ontos è protagonista di un video gameplay esteso

Descritto come un viaggio ai confini della realtà, il gioco ci mette nei panni di Aditi Amani, chiamata a esplorare il Samsara, un ex albergo lunare creato dal padre. Lungo il percorso incontreremo misteriosi "Esperimenti" e scopriremo i segreti dell'hotel, insieme alle verità nascoste sulle persone che lo abitano. Ogni Esperimento mette alla prova i limiti della scienza e della moralità : le prove non sono semplici enigmi, ma scelte con conseguenze tangibili, capaci di ribaltare anche le decisioni più etiche.

Frictional Games ha pubblicato un video gameplay esteso di Ontos , il nuovo thriller sci‑fi dagli autori di SOMA in arrivo su PC e console nel 2027.

Alle prese con un server di ratti

Il filmato ci mostra uno degli Esperimenti, quello del dott. Crombie, uno scienziato interessato alla natura dell'identità individuale, che nel suo genio (o follia) è riuscito a creare un server alimentato da una massa di ratti e trasferire la sua psiche al suo interno, rimanendovi però intrappolato. Abbiamo analizzato questa sequenza nella nostro provato di Ontos.

Nel video possiamo vedere la protagonista Aditi scoprire gli appunti della ricerca e interagire con la psiche di Crombie, che le chiederà una mano. La scelta spetta al giocatore sulla base delle informazioni raccolte e la sua moralità: prendere il pass che sta cercando e andarsene via, aiutarlo o ucciderlo, volontariamente o involontariamente sbagliando la procedura indicata. Qual è la scelta giusta, se ce n'è una?

Vi ricordiamo che Ontos è attualmente in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S e PC, con il lancio previsto durante il corso del 2027.