ONTOS, abbiamo provato il nuovo gioco degli autori di SOMA

E la cosa sorprendente è che questa impressione arriva già dopo una sessione di circa venti minuti.

Dopo averlo provato alla Gamescom 2026, la sensazione più forte è stata infatti un'altra: ONTOS sembra voler costruire la propria esperienza attorno alle decisioni del giocatore, non limitandosi a mettere qualche scelta morale tra una sequenza narrativa e l'altra.

Ci sono giochi che, prima ancora di essere provati, sembrano avere già un'identità precisa. ONTOS appartiene senza dubbio a questa categoria. Il nome di Frictional Games porta immediatamente alla mente Amnesia e soprattutto SOMA , ma il nuovo progetto dello studio svedese non sembra voler essere semplicemente un'altra variazione sul tema dell'horror psicologico.

SOMA è il punto di partenza, non necessariamente quello di arrivo

ONTOS è un'avventura narrativa in prima persona sviluppata da Frictional Games e pubblicata da Kepler Interactive. La definizione di "successore spirituale di SOMA" è quindi inevitabile e, in questo caso, arriva direttamente dalla natura del progetto: entrambe le esperienze sono interessate a mettere il giocatore davanti a domande sull'identità, sulla coscienza e sulla natura dell'essere umano.

La struttura che abbiamo visto durante la prova è effettivamente quella che ci si aspetterebbe dagli autori di SOMA: esplorazione, puzzle ambientali, documenti e registrazioni da recuperare e una storia che preferisce suggerire piuttosto che spiegare tutto immediatamente. Ma c'è una differenza importante.

La sezione che abbiamo giocato ci è sembrata meno cupa e più "sarcastica" rispetto a SOMA. Questo non significa che ONTOS sia un gioco leggero, tutt'altro. Il tono rimane inquietante, ma Frictional sembra voler lasciare più spazio a una caratterizzazione particolare del mondo e dei suoi personaggi.

Ed è proprio l'ambientazione che contribuisce a questa sensazione. Il gioco ci mette nei panni di Aditi Amani, un'ingegnera arrivata sulla base lunare Samsara seguendo le tracce del padre, uno scienziato brillante che nel corso della sua vita è diventato una figura quasi profetica.

Samsara non è però una normale colonia lunare. Si tratta di un vecchio hotel di lusso costruito sulla Luna e successivamente riconvertito, edificato sui resti di una colonia mineraria fallita. Nel corso dell'avventura Aditi si troverà a esplorare un enorme complesso nel quale laboratori, macchinari, strutture teatrali e altri ambienti apparentemente incompatibili convivono all'interno di un unico spazio.

Il punto di partenza narrativo è una ricerca della verità sul padre di Aditi, ma il viaggio dovrebbe portarla progressivamente molto più lontano

La porzione provata ci è sembrata inizialmente quasi contemporanea, con oggetti, abiti e ambienti familiari, ma all'interno di un contesto chiaramente fantascientifico. È una combinazione che rende l'universo di ONTOS più straniante proprio perché non appare immediatamente alieno.

Ma è quello che abbiamo trovato dentro una delle stanze di Samsara a spiegare meglio cosa vuole essere ONTOS.