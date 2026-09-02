Il monitor KTC 2K QHD da 27" costa circa 106 € su AliExpress: ecco alcuni codici da riscattare

Le offerte sono valide dal 1° al 7 settembre , ma i codici hanno un limite di riscatto e i prodotti potrebbero non essere più disponibili, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Su AliExpress è disponibile il monitor KTC 2K QHD da 27" a 118,42 €, ma con i codici ITFS12 o ITAFF12 potrai risparmiare altri 12 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link .

Immagini nitide

Si tratta di un monitor con risoluzione 2K ed è un prodotto pensato per chi non ha esigenze particolarmente specifiche, quindi è ideale per un ufficio o per giocare senza pretese. Il monitor è dotato di pannello IPS e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, con una bassa emissione di luce blu per ridurre l'affaticamento degli occhi e compatibilità con Adaptive Sync per eliminare lo sfarfallio dello schermo.

Supporta inoltre 16,7 milioni di colori, copertura sRGB al 99% e offre immagini nitide e dettagliate senza troppe difficoltà. Inoltre, il prodotto è regolabile in inclinazione, in base alle tue preferenze ed esigenze. Come anticipato, si tratta di un monitor pensato per chi non ha esigenze particolarmente specifiche. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.