LEGO Harry Potter Collection: annunciata la data d'uscita della versione per Nintendo Switch 2

La conversione per la nuova console Nintendo è stata affidata a Double Eleven e Cast Iron Games, mentre gli originali sono stati sviluppati da TT Games e pubblicati da Warner Bros. Games.

LEGO Harry Potter Collection arriverà su Nintendo Switch 2 il 16 ottobre 2026 , con un'edizione fisica e una digitale al prezzo di 49,99 dollari. La versione fisica sarà distribuita su scheda con chiave gioco e comprenderà entrambi i giochi che formano il pacchetto.

I contenuti

La collection riunisce i titoli LEGO Harry Potter: Anni 1-4 e LEGO Harry Potter: Anni 5-7, ripercorrendo attraverso l'umorismo e lo stile della serie LEGO l'intera saga cinematografica di Harry Potter, dagli inizi del protagonista a Hogwarts fino allo scontro conclusivo con Lord Voldemort.

Il primo gioco copre gli eventi dei primi quattro film, da Harry Potter e la Pietra Filosofale a Harry Potter e il Calice di Fuoco, permettendo di rivivere i primi anni di Harry, Ron ed Hermione alla scuola di magia. Il secondo accompagna invece i giocatori attraverso gli ultimi quattro capitoli cinematografici, da Harry Potter e l'Ordine della Fenice fino alle due parti de I Doni della Morte, culminando nella battaglia finale contro Voldemort.

La raccolta comprende inoltre tutti i contenuti scaricabili pubblicati in precedenza. Tra questi figurano un Character Pack con personaggi come Godric Grifondoro, Helga Tassorosso, Rowena Corvonero, Salazar Serpeverde, Luna Lovegood con la testa di leone e diverse versioni alternative dei protagonisti, oltre a uno Spell Pack che aggiunge cinque incantesimi: Cantis, Densaugeo, Ducklifors, Melofors e Tentaclifors.

La versione originale di LEGO Harry Potter Collection è stata pubblicata per PlayStation 4 nel 2016, per Xbox One e Nintendo Switch nel 2018 e successivamente per PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC nel 2024