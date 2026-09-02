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Il processore AMD Ryzen 5 5500X3D cala di prezzo su AliExpress: con il coupon da 18€ è un best buy

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di far calare il prezzo del processore AMD Ryzen 5 5500X3D tramite coupon dedicato.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   02/09/2026
AMD Ryzen 5 5500X3D

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di far calare il prezzo del processore AMD Ryzen 5 5500X3D: con il coupon ITAFF18 è possibile ottenere uno sconto di 18€ per un costo finale d'acquisto di 144,82€. Puoi acquistarlo tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 3 e il 9 settembre.

L'AMD Ryzen 5 5500X3D è un processore progettato per offrire prestazioni elevate soprattutto in ambito gaming, combinando un'architettura a 6 core e 12 thread con la tecnologia AMD 3D V-Cache. Si tratta di una soluzione pensata per chi desidera realizzare una configurazione performante mantenendo la compatibilità con la piattaforma AM4.

Ulteriori dettagli sul processore

Il processore raggiunge una frequenza di base di 4,0 GHz, mettendo a disposizione una buona capacità di elaborazione per videogiochi, applicazioni e attività di multitasking. Il quantitativo complessivo di cache arriva a 99 MB, un valore particolarmente interessante per migliorare la gestione dei dati e favorire prestazioni elevate nei carichi di lavoro compatibili.

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La tecnologia 3D V-Cache rappresenta infatti uno degli elementi distintivi del Ryzen 5 5500X3D, aggiungendo una quantità significativa di memoria cache direttamente al processore e contribuendo a ottimizzarne le prestazioni in determinati scenari, soprattutto durante le sessioni di gioco. Il chip utilizza il socket AM4.

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