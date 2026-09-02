Il processore AMD Ryzen 5 5500X3D cala di prezzo su AliExpress: con il coupon da 18€ è un best buy

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di far calare il prezzo del processore AMD Ryzen 5 5500X3D: con il coupon ITAFF18 è possibile ottenere uno sconto di 18€ per un costo finale d'acquisto di 144,82€. Puoi acquistarlo tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 3 e il 9 settembre.

L'AMD Ryzen 5 5500X3D è un processore progettato per offrire prestazioni elevate soprattutto in ambito gaming, combinando un'architettura a 6 core e 12 thread con la tecnologia AMD 3D V-Cache. Si tratta di una soluzione pensata per chi desidera realizzare una configurazione performante mantenendo la compatibilità con la piattaforma AM4.