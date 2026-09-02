Il dungeon crawler italiano Dungeons of DUSK presenta la modalità survival

Lo studio di sviluppo italiano 68k Studios e l'editore New Blood Interactive hanno pubblicato un nuovo video del dungeon crawler Dungeons of DUSK, ambientato nel mondo di DUSK, la cui trama si inserisce tra quella dei capitoli del noto sparatutto in prima persona, riprendendo le stesse creature e ambientazioni, ma mettendoci anche del suo.
Caratteristiche generali
Il video mostra ben 18 minuti di gioco, utili a svelare le caratteristiche essenziali di questa modalità, che si affianca alla campagna base, completamente progettata a mano.
Per inciso, la modalità survival offrirà dei dungeon generati casualmente, non permetterà i salvataggi manuali, anche se ci saranno i salvataggi automatici e renderà la morte permanente, anche se potrà comunque essere affrontato a diversi livelli di difficoltà.
La campagna principale sarà invece composta da 30 livelli. Rispetto a DUSK, saranno introdotti dei nuovi nemici, affiancandoli ad avversari già conosciuti.
68k Studios è uno sviluppatore specializzato in dungeon crawler in prima persona ispirati ai classici degli anni 80 e 90 come Dungeon Master o Eye of the Beholder, tanto per fare due nomi noti. È attivo ormai da anni sul mercato. Tra i suoi titoli, Karradash - The Lost Dungeons, Inferno - Beyond the 7th Circle e il più recente Ludus Mortis. Trovate tutti su Steam.