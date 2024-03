Ludus Mortis disponibile: è un dungeon crawler alla Dungeon Master sviluppato in Italia

Ludus Mortis è un dungeon crawler alla Dungeon Master sviluppato dagli italiani 68k Studios, gli stessi di The 7th Circle. Ci fa piacere segnalarvi che è disponibile da qualche giorno e che sta riscuotendo giudizi molto positivi su Steam, ossia è piaciuto al 91% di quelli che lo hanno giocato e recensito.

A Roma il pericolo non sono solo le buche

L'antica Roma si risveglia... e vuole mangiarci

Ludus Mortis è ambientato in una versione dark fantasy della Roma del 4° secolo D.C.

La storia racconta di un gruppo di senatori che per tornare ad avere una posizione di rilievo decidono di usare la negromanzia e creare un'armata di non morti e demoni, così da affrontare le truppe dell'imperatore Diocleziano. La popolazione vive nel terrore, con le armate dei risvegliati che stanno sempre di più prendendo il sopravvento.

Nonostante la situazione, un antica scuola di gladiatori ha continuato ad addestrare uomini per i giochi. Ora però deve schierarli per un altro motivo: ricacciare i non morti all'inferno da cui sono venuti.

I giocatori possono quini ceare dei gladiatori, scegliendo tra 14 classi differenti. Possono inoltre migliorare la struttura, per avere nuove reclute e migliorarle, prima di mandarle a esplorare le catacombe dove si trovano i nemici, da uccidere nel corso di accesi combattimenti a turni.

Se vi interessa, trovate Ludus Mortis su Steam.