I Danganronpa e tutti i giochi di Spike Chunsoft in forte sconto su Steam

Tempo di sconti anche per Spike Chunsoft su Steam , con l'editore giapponese che ha messo in saldo il suo intero catalogo, compresi tutti i titoli della serie Danganronpa , sicuramente la sua proprietà intellettuale più nota e amata. I fan ne saranno sicuramente contenti, vista la particolarità di molti dei titoli inclusi negli sconti.

Tante visual novel

Tante visual novel in sconto

Il catalogo di Spike Chunsoft è composto soprattutto da visual novel e giochi di ruolo giapponesi, con titoli di altri generi a fare da contorno. Alcuni sono di fattura davvero eccellente come gli STEINS;GATE, o YU-NO: A girl who chants love at the bound of this world. Fate però attenzione perché alcune delle opere in vendita non sono state tradotte dal giapponese.

Tra i JRPG vi segnaliamo Zanki Zero: Last Beginning e Crystar, non proprio titoli famosissimi ma comunque molto validi.

Detto questo, se vi interessa conoscere tutte le offerte, vi rimandiamo alla pagina dei saldi di Spike Chunsoft su Steam.