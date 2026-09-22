La tastiera da gaming Logitech G G515 è in offerta su Amazon: acquistala in sconto del 31%

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante e allettante sulla tastiera da gaming Logitech G G515: l'offerta prevede uno sconto attivo del 31% per un costo totale e finale di 89,99€ . Acquista la tastiera direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: La Logitech G G515 è una tastiera da gaming meccanica compatta , pensata per chi cerca un design sottile e privo di tastierino numerico senza rinunciare a una buona possibilità di personalizzazione. La tastiera offre una triplice connettività, grazie al wireless LIGHTSPEED, al Bluetooth e alla modalità cablata per il trasferimento dei dati .

Ulteriori dettagli sulla tastiera

Gli switch meccanici GL Brown Tactile a profilo ribassato sono lubrificati in fabbrica e offrono un feedback tattile percepibile, insieme a un'attivazione rapida e a una digitazione precisa. In modalità wireless, la batteria garantisce fino a 36 ore di autonomia, anche se la durata può variare in base alle condizioni di utilizzo.

La personalizzazione passa anche da KEYCONTROL, che permette di programmare fino a 15 funzioni per singolo tasto e di creare configurazioni adatte alle proprie esigenze. I copritasti in PBT bicomponente sono progettati per resistere all'uso intenso e presentano un trattamento anti-unto.

Sono inoltre presenti tre tasti dedicati per accedere rapidamente alla connessione LIGHTSPEED, al Bluetooth e alla modalità di gioco. L'illuminazione LIGHTSYNC RGB permette di scegliere tra circa 16,8 milioni di colori e di sincronizzare la tastiera con altri dispositivi.