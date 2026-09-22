Nuovi driver GeForce Game Ready per Control Resonant, Gears of War: E-Day, The Witcher 3 Remastered e AION 2

Tra i giochi coinvolti figurano un ritorno molto atteso nel franchise di Gears of War, ambientato in un'epoca precedente agli eventi originali, e il sequel di un titolo che aveva già fatto discutere per la qualità della sua illuminazione dinamica. A completare il quadro, la riedizione rimasterizzata di uno dei giochi di ruolo più venduti di sempre e il debutto globale di un massively multiplayer online sviluppato in Corea del Sud.

Il mondo dei videogiochi PC si prepara a un autunno particolarmente denso di uscite, e NVIDIA risponde con un aggiornamento dei driver dedicato a quattro produzioni che stanno catalizzando l'attenzione del pubblico . Il nuovo pacchetto software introduce ottimizzazioni specifiche per titoli che spaziano dal fantasy al survival horror, passando per il genere action-adventure con elementi paranormali.

Quattro uscite, un solo driver: cosa cambia per i giocatori

Il primo titolo supportato è AION 2, un MMORPG di nuova generazione sviluppato da NC che reinterpreta l'universo del gioco originale con un approccio rinnovato. Costruito su Unreal Engine 5, il gioco propone una grafica di alto livello e meccaniche di movimento e combattimento che includono planata e volo, elementi pensati per rendere più dinamiche le battaglie su larga scala. Dopo il lancio in Corea del Sud e Taiwan avvenuto lo scorso anno, la versione globale arriverà il 30 settembre per chi ha acquistato il Founder's Pack, seguita dalla distribuzione free-to-play completa il 5 ottobre. Al debutto internazionale, AION 2 supporterà DLSS 4.5 con Super Resolution e Multi Frame Generation su tutte le schede GeForce RTX.

Il secondo protagonista è Control Resonant, sviluppato da Remedy Entertainment e in arrivo il 24 settembre con path tracing e DLSS 4.5. In questo seguito si esplorano le zone di una Manhattan devastata dalla Hiss e da altre minacce paranaturali, vestendo i panni di Dylan Faden, fratello della direttrice dell'FBC Jesse Faden. Rispetto al capitolo precedente, il nuovo episodio introduce effetti in path tracing più avanzati, insieme a Ray Reconstruction e Dynamic Multi Frame Generation targati DLSS 4.5.

Fino al 29 settembre è inoltre disponibile un bundle che abbina una copia Steam del gioco all'acquisto di schede o computer con GPU GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti o 5070, presso i rivenditori aderenti e fino a esaurimento scorte.

Il terzo titolo è Gears of War: E-Day, ambientato quattordici anni prima degli eventi del capitolo originale della saga. Nei panni di Marcus Fenix e Dominic Santiago, si assiste alla prima emersione della Locust Horde in una campagna dedicata alle origini della serie, affiancata da una modalità multigiocatore che rinnova sia il PvE Horde Siege sia il PvP Versus.

Realizzato con Unreal Engine 5 e DirectX 12, il gioco sfrutta la tecnologia MegaLights per il rendering di ombre in ray tracing generate da un centinaio di fonti luminose, mentre Lumen gestisce l'illuminazione globale. Le GPU GeForce RTX potranno inoltre contare su RTX Mega Geometry per il ray tracing della geometria Nanite, oltre a DLSS Super Resolution, Multi Frame Generation dinamico e NVIDIA Reflex per ridurre la latenza. L'accesso anticipato inizierà il primo ottobre, con uscita完全 prevista per il 6 ottobre.

Chiude il quartetto The Witcher 3: Wild Hunt Remastered, aggiornamento gratuito che arriverà il 29 settembre per uno dei giochi di ruolo più venduti e apprezzati di sempre. La collaborazione tra NVIDIA e CD PROJEKT RED, avviata al lancio originale del 2015 e proseguita con il Next-Gen Update del 2022, porta ora path tracing con rendering dei capelli tramite tecnica line swept sphere, che va a potenziare la tecnologia HairWorks. Il pacchetto include anche DLSS 4.5 con Ray Reconstruction, Super Resolution aggiornato e Frame Generation più rapido, mentre il Dynamic Multi Frame Generation consente fino a sei volte la moltiplicazione dei fotogrammi sulle schede della serie GeForce RTX 50.

Il driver Game Ready 617.14 WHQL è disponibile da subito tramite l'app NVIDIA o direttamente dal sito GeForce. Chi riscontra problemi tecnici può segnalarli attraverso il forum dedicato al feedback sui driver, dove il team di assistenza clienti fornisce supporto diretto.