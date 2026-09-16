DLSS 4.5, nuovi aggiornamenti per 007 First Light, No Man’s Sky e altri giochi

Il supporto alle tecnologie RTX continua ad ampliarsi con nuovi aggiornamenti e debutti previsti tra il 15 e il 16 settembre. Tra i titoli coinvolti c'è 007 First Light, che riceve Path Tracing e DLSS Ray Reconstruction , mentre altri giochi introducono il più recente DLSS 4.5.

DLSS 4.5 e Ray Tracing, tutti i giochi coinvolti

L'aggiornamento di 007 First Light aggiunge Path Tracing e DLSS 4.5 Ray Reconstruction alle tecnologie DLSS già presenti, tra cui Super Resolution e Dynamic Multi Frame Generation. Il Path Tracing interviene su illuminazione, ombre e riflessi, mentre Ray Reconstruction è utilizzato per migliorare la qualità degli effetti generati dal ray tracing. NVIDIA ha inoltre pubblicato requisiti specifici per utilizzare queste funzioni sulle GPU GeForce RTX serie 50.

Oggi è previsto anche il debutto della versione 1.0 di RuneScape: Dragonwilds, che conclude il periodo di Early Access. Il gioco introduce il supporto a DLSS 4.5 e Dynamic Multi Frame Generation, con l'obiettivo di aumentare il numero di fotogrammi mantenendo una qualità dell'immagine adeguata alle risoluzioni più elevate.

Anche Active Matter arriva su Steam con DLSS 4.5. Lo shooter di Gaijin Entertainment propone modalità PvPvE, PvE e PvP e combina Super Resolution, Ray Reconstruction e Dynamic Multi Frame Generation con effetti di ray tracing per riflessi e ombre. Il titolo è inoltre disponibile in streaming su GeForce NOW dal giorno del lancio.

Il 16 settembre sarà invece il turno di Aniimo, gioco di ruolo open world free-to-play sviluppato da Pawprint Studios. Il titolo debutterà con DLSS Super Resolution e Dynamic Multi Frame Generation già disponibili, offrendo quindi le tecnologie NVIDIA fin dal lancio. Novità anche per No Man's Sky, aggiornato recentemente con DLSS 4.5 attraverso l'update Cosmos, pubblicato durante le celebrazioni per il decimo anniversario del gioco. L'aggiornamento introduce il nuovo modello di Super Resolution e Multi Frame Generation fino a 6X. Attraverso NVIDIA App è inoltre possibile accedere alla Dynamic Multi Frame Generation.

Infine, Halloween: The Game supporta DLSS Super Resolution, Frame Generation e Ray Reconstruction per gli effetti ray tracing. Il gioco propone una modalità multiplayer asimmetrica 1 contro 4 e una campagna single player ispirata al film del 1978. NVIDIA App permette inoltre di utilizzare le impostazioni DLSS 4.5, comprese Super Resolution, Dynamic Multi Frame Generation e Ray Reconstruction.

L'espansione del supporto riguarda quindi sia nuove uscite sia giochi già disponibili, con DLSS 4.5 sempre più integrato nelle produzioni compatibili con le GPU GeForce RTX. La disponibilità delle singole funzioni varia comunque in base al gioco, alla scheda grafica utilizzata e alle impostazioni selezionate.