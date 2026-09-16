Wo Long 2: Wings of Ember, abbiamo provato il nuovo action di Team Ninja

Wo Long 2: Wings of Ember punterà su campi di battaglia più vasti e interconnessi, su una maggiore verticalità della mappa e su combattimenti ancora più vari e meno dipendenti dalla sola deviazione dei colpi. La nostra mezz'ora in sua compagnia alla Gamescom ha in parte confermato le intenzioni degli sviluppatori.

Il primo capitolo rileggeva in chiave dark fantasy gli ultimi anni della dinastia Han, costruendo il proprio sistema di combattimento attorno alle arti marziali cinesi, alla gestione dello Spirito e alle parate, tecnica fondamentale per avere la meglio contro i temibili boss. Questo sequel si inserisce nella stessa cornice narrativa ed eredita buona parte delle intuizioni ludiche che furono del predecessore, senza ovviamente rinunciare a qualche novità.

Forte di otto milioni di utenti che hanno dato una possibilità al gioco, la produzione Koei Tecmo si rivelò anche un successo commerciale. Per questo non ci stupisce più di tanto l'esistenza di Wo Long 2: Wings of Ember , in arrivo il 4 marzo 2027 su PC, PlayStation 5, Xbox Series e Nintendo Switch 2.

Sono passati poco più di tre anni dalla pubblicazione dell'ottimo Wo Long: Fallen Dynasty , action con meccaniche prese in prestito dai soulslike e ambientato in una rivisitazione fantasy della Cina alle soglie del periodo dei Tre Regni . Pur non senza qualche piccola sbavatura, il titolo si fece apprezzare soprattutto per un sistema di combattimento profondo e per un level design al di sopra delle aspettative.

Campi di battaglia da conquistare

Mettiamo subito le mani avanti: la prova con Wo Long 2: Wings of Ember è stata lievemente traumatica. La porzione di gioco testata nella demo era infatti ambientata in una fase avanzata dell'avventura, con tutte le conseguenze del caso. Eravamo già mentalmente preparati alla difficoltà intrinseca dei nemici. A disorientarci più di ogni altra cosa è stata la notevole quantità di tecniche e abilità già a disposizione dell'anonimo eroe di cui abbiamo preso il controllo.



Superato lo shock iniziale, la nostra attenzione si è concentrata sulla mappa. Come anticipato, Wo Long 2: Wings of Ember è ambientato in un periodo di intensi conflitti in una Cina sull'orlo di un cambiamento politico e sociale epocale. Lo scenario, non a caso, tratteggiava i contorni di un territorio sconvolto dalla guerra e dagli scontri tra eserciti. Fortificazioni, cadaveri ammassati, distese date alle fiamme e ampie porzioni corrotte da forze oscure lasciavano intuire quanto queste ultime avessero influenzato l'andamento della battaglia. La sensazione di aver mancato solo per un soffio uno scontro colossale era tangibile, così come era persistente l'impressione che tutti i sopravvissuti fossero avversari temibili.

Sul piano tecnico, il gioco sembra trovarsi a un buono stadio di sviluppo: fatta eccezione per qualche sporadico rallentamento, la nostra prova è filata liscia. Ci siamo così potuti godere senza particolari incertezze le convincenti animazioni di protagonista e nemici, i tanti dettagli che arricchiscono lo scenario, la linea d'orizzonte piuttosto distante. Wo Long 2: Wings of Ember sembra puntare sull'ottimizzazione, piuttosto che sulla ricerca del massimo realismo possibile e il compromesso raggiunto è convincente, sebbene non manchino congeneri dal colpo d'occhio più appariscente.

L'art design di questo sequel è estremamente convincente

L'esplorazione di questo scenario ci ha convinti anche sotto il profilo del level design. Torri di vedetta e muri di cinta sviluppavano tutta la verticalità dell'ambientazione. Grotte, zone paludose e sentieri inizialmente celati alla vista testimoniavano la presenza di una mappa ricca di segreti, zone facoltative e scorciatoie da scovare. Territori più ampi, spesso pattugliati da nemici di notevoli dimensioni, si alternavano a scalinate circondate da mura o radure di piccole dimensioni, spazi in cui lo scontro con piccoli gruppi di nemici era quasi inevitabile.

Come nel capitolo precedente, alla complessità dello scenario si lega anche il sistema del morale. L'ambientazione è sostanzialmente divisa in zone. Conquistandone una dopo l'altra, piantando le bandiere nei luoghi preposti o sconfiggendo specifici avversari, indebolirete i nemici presenti nelle aree circostanti. Si tratta di una trovata particolarmente brillante per rendere la difficoltà del gioco in parte modulabile. Chi cerca una sfida senza compromessi potrà cercare di attraversare lo scenario e sconfiggere il boss di turno senza dedicarsi alla conquista del territorio. Al contrario, chi vuole rendere più abbordabili certe sezioni dell'avventura potrà garantirsi un netto vantaggio preoccupandosi di aumentare il morale.

Pur con soli 30 minuti a disposizione, durante la nostra prova, ci siamo imbattuti in un ampio numero di nemici dalle forme e dimensioni diverse

Nella demo, per esempio, siamo riusciti a strappare il controllo di una zona all'esercito avversario, sconfiggendo un guerriero protetto da una spessa armatura e scortato da un piccolo manipolo di guardie armate di balestra. La battaglia ci ha permesso non solo di constatare la difficoltà di fondo del gioco, ma anche di entrare in sintonia con il sistema di combattimento.