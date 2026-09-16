Google Pixel 11 Pro è in promozione su Amazon: acquista lo smartphone al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del Google Pixel 11 Pro: l'offerta prevede uno sconto attivo del 10% (-130€) per un costo totale e finale d'acquisto di 1.199€ (minimo storico). Puoi acquistarlo (anche a rate) tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata direttamente dal box qui in basso: Il Google Pixel 11 Pro si presenta con una dotazione tecnica pensata per offrire un'esperienza completa, combinando un display di qualità, un hardware aggiornato e una batteria ben ottimizzata. Lo smartphone dispone della certificazione IP68, che ne indica la resistenza a polvere e acqua, mentre lo spessore si ferma a 8,4 mm.