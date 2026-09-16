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Google Pixel 11 Pro è in promozione su Amazon: acquista lo smartphone al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del Google Pixel 11 Pro al suo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   16/09/2026
Pixel 11 Pro

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del Google Pixel 11 Pro: l'offerta prevede uno sconto attivo del 10% (-130€) per un costo totale e finale d'acquisto di 1.199€ (minimo storico). Puoi acquistarlo (anche a rate) tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata direttamente dal box qui in basso: Il Google Pixel 11 Pro si presenta con una dotazione tecnica pensata per offrire un'esperienza completa, combinando un display di qualità, un hardware aggiornato e una batteria ben ottimizzata. Lo smartphone dispone della certificazione IP68, che ne indica la resistenza a polvere e acqua, mentre lo spessore si ferma a 8,4 mm.

Ulteriori dettagli sullo smartphone

Il pannello anteriore è un display LTPO OLED da 6,3 pollici, con una risoluzione di 1280 x 2856 pixel. Lo schermo supporta inoltre una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e la tecnologia HDR10+, caratteristiche che contribuiscono a una visualizzazione più fluida e a una resa delle immagini più ricca. Il formato compatto del pannello mantiene dimensioni contenute senza rinunciare a una risoluzione elevata.

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A livello hardware, Pixel 11 Pro integra il processore Google Tensor G6 realizzato con processo produttivo a 3 nm, affiancato da 12 GB di RAM. Per l'autonomia è presente una batteria da 4.850 mAh, una capacità pensata per sostenere l'utilizzo quotidiano dello smartphone.

Il comparto fotografico comprende una fotocamera principale da 50 megapixel con apertura f/1.7, mentre sulla parte frontale trova posto una fotocamera da 13 megapixel.

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