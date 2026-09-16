Sony annuncia le nuove cuffie wireless da gaming PlayStation Pulse e Pulse Edge

Le cuffie PlayStation Pulse arriveranno nei mercati nel periodo natalizio , mentre Pulse Edge debutterà nei primi mesi del 2027 . Per il momento non sono stati svelati dettagli su preordini, disponibilità e prezzi, con la casa giapponese che promette nuove informazioni nelle prossime settimane.

Tramite il PlayStation Blog, Sony ha annunciato le nuove cuffie wireless PlayStation Pulse e Pulse Edge , evoluzione diretta della tecnologia introdotta con Pulse Elite nel 2024, ampliando così la propria lineup audio dedicata a PS5.

Le novità e le caratteristiche dei due headset

Pulse e Pulse Edge mantengono al centro la qualità del suono, affidandosi a driver magnetici planari ispirati allo studio, ora più grandi e capaci di offrire bassi più pieni senza sacrificare la pulizia del segnale.

La separazione sonora e la precisione spaziale risultano potenziate, rendendo più semplice individuare indizi direzionali come passi, movimenti o ricaricamenti negli sparatutto in prima persona. Il supporto a PlayStation Link garantisce audio lossless a bassa latenza e permette di passare in modo fluido da un dispositivo all'altro, incluse PS5, PlayStation Portal, PC e Mac, mantenendo al contempo la possibilità di collegarsi via Bluetooth a un secondo dispositivo.

Entrambi i modelli integrano microfoni con eliminazione del rumore potenziata dall'IA, pensata per filtrare i suoni di fondo durante le sessioni di chat. Il design è stato aggiornato per offrire maggiore comfort e resistenza, con padiglioni rotanti che facilitano il trasporto. Le cuffie saranno disponibili nelle colorazioni White e Midnight Black.

Pulse Edge rappresenta l'opzione premium della gamma: utilizza driver planari con doppio volume magnetico per bassi ancora più profondi, integra la cancellazione attiva del rumore e include un microfono ad asta rimovibile, oltre a un microfono nascosto utilizzabile quando si preferisce un profilo più discreto. Il modello è realizzato con materiali di fascia alta e viene fornito con una custodia dedicata.