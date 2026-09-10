GeForce NOW, WARDOGS arriva in Early Access al day one: ecco i giochi della settimana

Le novità della settimana

Tra le novità della settimana trova spazio anche Valheim, che riceve l'aggiornamento 1.0 Deep North. L'ultima area dell'avventura survival di Iron Gate introduce un nuovo bioma ambientato nelle regioni più settentrionali del mondo di gioco, insieme a nemici, armi e nuove strutture da conquistare. L'aggiornamento porta inoltre il supporto al cross-play, mentre GeForce NOW permette di affrontare l'esplorazione senza legarla a un singolo dispositivo.

Wardogs

Sempre al day one arriva sul cloud Bus Simulator 27, che propone una flotta di oltre 45 autobus dotati di licenza ufficiale. Tra gli altri debutti figurano Halloween: The Game, Honeycomb: The World Beyond, Wanderburg, Shroom and Gloom, Train Sim World 7 - Advanced Access e Welcome to Elderfield. Completa il gruppo Death Stranding Director's Cut, disponibile tramite Epic Games Store.

NVIDIA ricorda inoltre il debutto di NBA 2K27, uno dei titoli che sfruttano la tecnologia DLSS 5 3D-Guided Neural Rendering. La soluzione punta a migliorare la resa dell'illuminazione e dei materiali durante lo streaming, sfruttando l'infrastruttura cloud basata su GeForce RTX 5080 disponibile agli abbonati Ultimate nelle regioni supportate.

Il gioco fa parte dei 28 titoli previsti su GeForce NOW nel corso di settembre. Questa settimana, invece, sono nove le aggiunte al catalogo: Bus Simulator 27, Halloween: The Game, Honeycomb: The World Beyond e Wanderburg sono arrivati l'8 settembre; Shroom and Gloom, Train Sim World 7 - Advanced Access, WARDOGS e Welcome to Elderfield debuttano oggi, ovvero il 10 settembre; Death Stranding Director's Cut è infine disponibile su GeForce NOW tramite Epic Games Store.